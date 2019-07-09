Yeni kabine açıklandı

Bu sabah eski Başbakan Aleksis Çipras’tan başbakanlık koltuğunu devralan Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Miçotakis yeni hükümeti oluşturacak isimleri seçti ve Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas saat 18.00’de bakanları açıkladı.

Yarın saat 12.00’de yeni hükümette yer alan bakanlar yemin edecek ve eski bakanlardan koltuklarını devralacaklar. Çarşamba günü ilk bakanlar kurulu toplantısı yapılacak ve Meclis 17 Temmuz'da resmi olarak çalışmalarına başlayacak.

Başbakan Miçotakis meclisin yaz tatiline girmeyeceğini, çünkü kaybedilecek zamanın olmadığını söyledi.



YENI HÜKÜMET:



Başbakan: Kiriakos Miçotakis



Hükümet Vekili: Panayiotis Pikrammenos



Maliye Bakanı: Hristos Staikuras



Kalkınma ve Yatırım Bakanı: Adonis Yeryiadis



Dışişleri Bakanı: Nikos Dendias



Vatandaşı Koruma Bakanı: Mihalis Hrisohoidis



Savunma Bakanı: Nikos Panayiotopulos



Eğitim ve Din Bakanı: Niki Karameos



Çalışma ve Sosyal Konular Bakanı: Yiannis Vrutsis



Sağlık Bakanı: Vasilis Kikilias



Enerji ve Çevre Bakanı: Kostis Hatzidakis



Kültür ve Spor Bakanı: Lina Mendoni



Adalet Bakanı: Kostas Tsiaras



İçişleri Bakanı: Takis Theodorikakos



Dijital Politika ve Devlet Bakanı: Kiriakos Pierrakakis



Altyapı ve Ulaştırma Bakanı: Kostas Ah. Karamanlis



Denizcilik ve Adalar Bakanı: Yiannis Plakiotakis



Tarım ve Gıda Bakanı: Makis Voridis



Turizm Bakanı: Haris Theoharis



Devlet Bakanı: Yiorgos Yerapetritis