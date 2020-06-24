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Yeni kanun teklifi! Cezası 500 bin TL'ye çıkacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, açıklamalarda bulundu. Kanun ile gıdada hile yapanlara 500 bin TL'ye kadar para, 3 yıla kadar da hapis cezası kesilecek.
Yeni kanun teklifi! Cezası 500 bin TL'ye çıkacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılması, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresinin Bakanlığın denetimine alınması, yerli tütün kullanım oranının yüzde 30'a çıkarılmasını da içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Partili Muş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün vereceğimiz kanun teklifi 34 maddeden oluşuyor. Amacımız tarım arazilerini korumak. Tarımsal amaçlı bir depo, bir alan yapabilirsiniz. İzni siz, tarımsal tesis olarak alıp da, fabrika veya plaza yapıyorsanız tedbirler sıkı şekilde uygulanacak. Amaç dışında kullanıma asla müsaade edilmeyecek. 

TAKLİT VE TAĞŞİŞE AĞIR CEZALAR GELİYOR

Taklit ürünlerle ilgili yaptırımlarımızı ağırlaştırıyoruz. Bu konuda ceza 27 bin 877 TL'ydi. Yeni düzenlemede 50 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar ceza verilebilecek. Aynı tağşiş ve taklidin piyasaya sürülmesi durumunda 1-3 yıl arası hapis verilebilecek, piyasadan men edilebilecekler. Yönetim Kurulu üyeleri, genel müdürlere kadar herkes bu cezalara çarptırılabilir, buradan uyaralım.

KILIÇDAROĞLU'NUN TÜTÜN ELEŞTİRİSİNE YANIT

Kemal Kılıçdaroğlu, 'Vatandaş tütün aldı, sardı, ceza yiyecek' diyor. Böyle bir şey yok. Bunu ticari faaliyet olarak yapıyorsa suçu var. İçmek için yapıyorsa bunda bir ceza söz konusu değil. Tütün üreticileri için yüzde 30 kota getiriliyor. Yüzde 45'e kadar da Cumhurbaşkanlığı kararı ile yükseltilebilecek. Üreticilerimize ciddi bir alan oluşturacağız.

İZMİR'E BAYRAK-PARA TARTIŞMASI

İzmir'e ayrı bayrak ve para birimi söylemini son derece sakıncalı buluyoruz. Bir tek bayrak ve bir tek devletimiz var. Bu açıklamalar Türkiye'yi farklı noktalara götürür. Bunu sinsi bir planın tezahürü olarak görüyoruz. Terör örgütünün bir paçavrası ve sinsi planları vardır. CHP'nin bu söylemlere girmesini son derece tehlikeli buluyoruz. HDP'nin söylemlerini meşrulaştırmak adına İzmir'i seçerek bu açıklamayı yapması tehlikelidir. CHP, bununla ilgili bir karar almıyorsa, HDP'nin sinsi planına ana muhalefetin destek olarak attığı bir adım olarak görüyoruz."

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