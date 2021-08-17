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Yeni kasap dükkanı açtım dedi: Cezadan kaçamadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan sürücü alkolmetreye üflememek için uzun süre direndi.
Yeni kasap dükkanı açtım dedi: Cezadan kaçamadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol uygulaması yapan polis ekipleri, Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde trafik denetim yaptı. Yapılan uygulamada ekipler, 16 AJU 594 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilin sürücüsü Batuhan G.’nin ehliyetsiz olduğunu tespit eden ekipler, sürücüye alkol testi yapmak istedi. Ekipler, alkolmetreye üflememek için uzun süre direnen Batuhan G.’yi uzun uğraşlar sonucu ikna etti. Yapılan kontrollerde 2.56 promil alkollü olduğu tespit edilen Batuhan G. kendisine ceza yazmak isteyen ekiplere “Yeni kasap dükkanı açtım” diyerek ceza yazılmamasını istedi.

TOPLAM 3 BİN 813 TL CEZA

Sürücü Batuhan G.’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 474 TL ve alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL  olmak üzere toplam 3 bin 813 TL cezai işlem uygulandı. Polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen Batuhan G.’nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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