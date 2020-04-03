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Yeni keşfedildi, yarısı erkek yarısı dişi!

Araştırmacılar, Panama'daki Barro Colorado Adası'nda yarı erkek yarı dişi bir arı buldu.
Yeni keşfedildi, yarısı erkek yarısı dişi!

Cornell Üniversitesinde görevli böcek bilimci Erin Krichilsky ve ekibi, Panama'daki Barro Colorado Adası'nda yarı erkek yarı dişi bir arıya rastladı.

Araştırmacılar, ormanlık alanda keşfedilen arının sol yanının fizyolojik açıdan erkek olduğunu ve sol yanında narin bir çene kemiği, uzun anten, zayıf ve hassas arka bacak bulunduğunu belirtti.

Hayvanın fiziksel açıdan dişi olan sağ yanında ise daha kısa anten, belirgin bir çene kemiği, kalın ve tüylü arka bacağın dikkati çektiği ifade edildi.

Orta ve Güney Amerika’da çok sık görülen Megalopta amoena türü bal arılarının bir üyesi olduğu belirtililen yarı erkek yarı dişi arı, araştırmacıları oldukça şaşırttı.

SON 20 YILDA İKİNCİ BULGU

Bilim insanları, şimdiye kadar bu tip canlılar tespit etse de sayıları oldukça az ve neden bu şekilde olduklarına dair de net bir kanıt yok. Araştırmacılar, keşfedilen arı türünün başka bir çift cinsiyetli üyesini 1999 yılında keşfetmişti.

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