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Yeni kimlikler ayaklarına geldi

Keçiören Belediyesinin talebi üzerine Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğünden gelen görevli memurlar ‘gezici kayıt terminali’ ile belediyeye bağlı huzurevindeki yaşlılara çipli yeni kimlik kartlarını çıkarmak için çalışma yürüttüler.
Yeni kimlikler ayaklarına geldi

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında çipli kimlik kartı dağıtımında kullanılan gezici kayıt terminali Keçiören Belediyesi huzurevindeki yaşlıların kimliklerini ayaklarına kadar getirdi. Biyometrik verileri ve parmak izleri alınarak fotoğraf çekimleri yapılan yaşlılara yeni kimlik kartlarının basımı ve dağıtımı yapılacak. Hasta, yaşlı ve engelliler için kullanılan uygulama sayesinde huzurevindeki yaşlılar da randevu alma ve sıra bekleme sıkıntısı yaşamadılar.

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Yaşlıların, yeni kimlik kartlarını sağlıklı bir şekilde kullanmaları temennisinde bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün gezici kayıt terminali hizmeti özellikle yaşlı vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlıyor. Tüm evraklar huzurevimizde dolduruldu. Böylece yaşlılarımızı hem kalabalık ortamlara sokmak zorunda kalmadık hem de onları yormadan bu hizmeti ayaklarına getirdik. Ana ve babalarımıza yaptığımız her hizmeti gönülden ve isteyerek yapıyoruz. Rabbim her bir yaşlımıza sağlıklı uzun ömürler versin.” dedi.

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