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Yeni kurulacak barolar adli yardım sunacak, CMK görevlendirmelerinde yer alacak

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine müdafi veya vekillerin görevlendirilmesinde yeni kurulacak barolara kayıtlı avukatlar yer alabilecek ve görevlendirmelerde baroların eşit temsili dikkate alınacak.
Yeni kurulacak barolar adli yardım sunacak, CMK görevlendirmelerinde yer alacak

Çoklu baro sistemi kapsamında yeni kurulacak barolara kayıt yaptıracak avukatlar adli yardım hizmeti sunabilecek, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince yapılacak müdafi ve vekil görevlendirmelerinde yer alabilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 5 binden fazla avukat bulunan illerde 2 bin avukatla baro kurulmasının önünü açan yasa, kurulacak yeni barolarla mevcut baro arasında eşitlik ilkesini de dikkate alan düzenlemeleri hayata geçirdi.

Buna göre, avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanlara avukatlık hizmeti sunulmasını sağlayan adli yardımla ilgili bürolar, baroların eşit temsili esas alınarak oluşturulacak.

Adli yardım bürolarında görevlendirme, birden fazla baronun bulunduğu ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılacak.

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine müdafi veya vekillerin görevlendirilmesinde de yeni kurulacak barolara kayıtlı avukatlar yer alabilecek. Bu görevlendirmelerde baroların eşit temsili dikkate alınacak.

Ayrıca, birden fazla baronun bulunduğu illerde, terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanmasına yönelik komisyonlara, denetimli serbestlik kapsamındaki koruma kurullarına, hal hakem heyetlerine ve tüketici hakem heyetlerine üye görevlendirmelerde de baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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