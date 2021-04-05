Yeni kurulan Türkegitimtv.com kimin, künye ve yazar listesinde kimler var?

Yeni bir haber sitesi yayına başladı. Eğitim alanında özgün içerikleri ile hayli iddialı bir çıkış yapan turkegitimtv.com haber sitesi merak konusu oldu. www.turkegitimtv.com kimin, kimler kurdu, künyesinde ve yazar listesinde kimler var? İşte cevabı:

Ülkemiz internet haberciliğinde eğitim alanındaki boşluğu doldurmaya aday bir haber sitesi yayına başladı.

Türkegitimtv.com adlı site hayli iddialı bir çıkış yaparak, dikkatleri üzerine çekti.

Özellikle eğitim alanında çokça özgün içerikle yayın hayatına başlayan turkegitimtv.com, merak konusu oldu.

Biz de turkegitimtv.com kimin , kimler kurdu , künye ve yazar listesi nde kimler var gibi soruların cevaplarını sizler için derledik.

1 NİSAN’DA BAŞLADI

Uzun bir süredir hazırlık aşamasında olduğu öğrenilen site, 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle resmen yayın hayatına başladı.

“EĞİTİMLİ SİTE”

Eğitimin hemen tüm alanında geriye, bu güne ve geleceğe yönelik çokça özgün içerik paylaşmayı vadederek, “Türkiye’nin eğitim sitesi” olmaya aday olan türkegitimtv, “ Eğitimli site ” sloganıyla dikkat çekiyor.

Türkegitimtv'nin sahibi kim ?

Künyesine göre sitenin sahibi ve genel yayın yönetmeni Muhammet Açıkgöz .

Ankara’dan yayın yapan sitenin “Hakkımızda” bölümünde, şu ifadeler yer alıyor:

“Genelde tüm güncel gelişmeler ile konular, özelde ise eğitimin hemen her alanında ihtiyaç duyulan tüm haber, yorum ve dokümanla karşınızda olmanın mutluluğu içindeyiz.

Özellikle eğitim üzerine özgün haber ve yorum içeriklerinde iddialıyız; bu alanda Türkiye’nin bir numarası olmaya talibiz.

Eğitim konusunda başta son dakika gelişmeler olmak üzere, aradığınız tüm haberleri, yorumları, domükanları turkegitimtv’de bulacaksınız.

Sizler de yorumlarınız ve önerilerinizle bizlere katkıda bulunabilirsiniz.”

YAZARLARI

Türkegitimtv’nin yazarları ülke çapında tanınan isimlerin yanı sıra çok sayıda akademisyen ve eğitimciden oluşuyor.

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