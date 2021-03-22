Yeni Malatyaspor 10 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Gaziantep ile 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor'un kazanamama serisi 10 maça yükseldi. Sarı-siyahlılar, ligdeki son 10 maçta sadece 5 puan toplayabildi.

Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren ve aldığı sonuçlarla inişli çıkışlı bir grafik çizen Yeni Malatyaspor, son haftalarda taraftarını üzüyor. Ligdeki son galibiyetini 20. haftada Atakaş Hatayspor'a karşı 2-1'lik sonuçla alan Yeni Malatyaspor sonrasında oynadığı 10 maçı da kazanamadı. Sarı-siyahlılar, Atakaş Hatayspor galibiyetinin ardından oynadığı maçlarda Galatasaray'a (1-0), Trabzonspor'a (2-0), İttifak Holding Konyaspor'a (3-2), Beşiktaş'a (1-0) ve Yukatel Denizlispor'a (3-2) mağlup olurken, Fatih Karagümrük (0-0), Göztepe (2-2), Antalyaspor (1-1), Gençlerbirliği (1-1) ve Gaziantep ile (2-2) berabere kaldı. Yeni Malatyaspor, söz konusu 10 maçta sadece 5 puan toplayabildi. Ligde oynadığı 29 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik, 11 mağlubiyeti bulunan ve 32 puan toplayan sarı-siyahlılar, 14'üncü sırada yer aldı.