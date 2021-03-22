  • BIST 1.387
  • Altın 439,407
  • Dolar 7,8900
  • Euro 9,3888
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 14 °C
»

Yeni Malatyaspor 10 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Gaziantep ile 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor'un kazanamama serisi 10 maça yükseldi. Sarı-siyahlılar, ligdeki son 10 maçta sadece 5 puan toplayabildi.
Yeni Malatyaspor 10 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren ve aldığı sonuçlarla inişli çıkışlı bir grafik çizen Yeni Malatyaspor, son haftalarda taraftarını üzüyor.

Ligdeki son galibiyetini 20. haftada Atakaş Hatayspor'a karşı 2-1'lik sonuçla alan Yeni Malatyaspor sonrasında oynadığı 10 maçı da kazanamadı.

Sarı-siyahlılar, Atakaş Hatayspor galibiyetinin ardından oynadığı maçlarda Galatasaray'a (1-0), Trabzonspor'a (2-0), İttifak Holding Konyaspor'a (3-2), Beşiktaş'a (1-0) ve Yukatel Denizlispor'a (3-2) mağlup olurken, Fatih Karagümrük (0-0), Göztepe (2-2), Antalyaspor (1-1), Gençlerbirliği (1-1) ve Gaziantep ile (2-2) berabere kaldı.

Yeni Malatyaspor, söz konusu 10 maçta sadece 5 puan toplayabildi.

Ligde oynadığı 29 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik, 11 mağlubiyeti bulunan ve 32 puan toplayan sarı-siyahlılar, 14'üncü sırada yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hakan Çalhanoğlu Milan'a Fiorentina karşısında galibiyeti getirdi22 Mart 2021 Pazartesi 09:42
  • Hakan Çalhanoğlu Milan'a Fiorentina karşısında galibiyeti getirdi22 Mart 2021 Pazartesi 09:15
  • Süper Lig'de görünüm22 Mart 2021 Pazartesi 09:14
  • Derbide beraberlik22 Mart 2021 Pazartesi 09:13
  • 'Madalya avcısı' Hayriye koleksiyonuna yenilerini eklemek istiyor21 Mart 2021 Pazar 12:53
  • 15 yaşındaki okçu Azra Özdemir'in hedefi ay-yıldızlı forma21 Mart 2021 Pazar 12:52
  • Down sendromlu milli yüzücü Fatma Avrupa şampiyonluğu hedefliyor21 Mart 2021 Pazar 11:41
  • Sivasspor'un ligde 8 maçtır bileği bükülmüyor21 Mart 2021 Pazar 11:08
  • Sivasspor'un Süper Lig'deki 700. golünü Tyler Boyd attı21 Mart 2021 Pazar 11:07
  • NBA'de Furkan Korkmaz'ın 7 sayıyla oynadığı maçta 76ers kazandı21 Mart 2021 Pazar 11:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti