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Yeni Malatyaspor 13 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı

Süper Lig'in 35. haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Helenex Yeni Malatyaspor, 13 maç aradan sonra kazanmanın sevincini yaşadı.
Yeni Malatyaspor 13 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı

Ligde dördüncü sezonunu geçiren ve aldığı sonuçlarla inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı-siyahlılar, aylar sonra galibiyetle tanıştı.

Bu sezon ligin 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Malatya ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından oynadığı 13 maçı da kazanamadı.

Sarı-siyahlılar, Atakaş Hatayspor galibiyetinin ardından oynadığı mabakalada Galatasaray (1-0), Trabzonspor (2-0), İttifak Holding Konyaspor (3-2), Beşiktaş (1-0), Yukatel Denizlispor (3-2) ve Medipol Başakşehir'e (3-1) mağlup olurken, Fatih Karagümrük (0-0), Göztepe (2-2), Fraport TAV Antalyaspor (1-1), Gençlerbirliği (1-1), Gaziantep (2-2), Fenerbahçe (1-1) ve Kasımpaşa'yla (0-0) ise berabere kaldı.

Sarı-siyahlılar, Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan galibiyetle hem kötü gidişi sonlandırdı hem de büyük moral elde etti.

Sahasında 24 puan topladı
Malatya ekibi bu sezon sahasında çıktığı son 17 müsabakada 24 puan topladı.

Bu karşılaşmaların 5'ini kaybeden Yeni Malatyaspor, 6'şar galibiyet ve beraberlik elde etti.

Söz konusu maçlarda 22 gol atan sarı-siyahlılar, kalesinde 19 gol gördü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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