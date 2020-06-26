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Yeni Malatyaspor çıkışa geçmeyi hedefliyor

İkinci yarıdaki ilk galibiyetini geçen hafta evinde Göztepe karşısında alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçından da puan veya puanlarla dönerek alt sıralardan kurtulmanın planlarını yapıyor.
Yeni Malatyaspor çıkışa geçmeyi hedefliyor

Süper Lig'de 188 gün sonra 3 puanla tanışan BtcTurk Yeni Malatyaspor, bu hafta deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçından da puan veya puanlarla dönerek çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren ve ilk yarıda aldığı puanlarla dikkati çeken Malatya ekibi, ikinci yarıda istediği performansı sahaya yansıtamadı.

Sarı-siyahlılar, ikinci yarıda oynadığı 11 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik alırken 9 maç sahadan yenik ayrıldı.

Süper Lig'de son galibiyetini 188 gün sonra, geçen hafta Göztepe karşısında alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçında da puan almanın planını yapıyor.

Ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen sarı-siyahlılar, her maça final gözüyle bakıyor.

Hikmet Karaman'a güveniliyor
Sezonun ilk yarısında teknik direktör Sergen Yalçın ile çalışan sarı-siyahlılar, daha sonra Kemal Özdeş ile yola devam etti. Özdeş yönetiminde 5 maça çıkan Malatya ekibi, galibiyetle tanışamadı. Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı.

Sarı-siyahlılar, Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşan Malatya ekibinde, teknik direktör Hikmet Karaman, gördüğü kırmızı kart nedeniyle Fenerbahçe maçında takımın başında olamayacak.

İstanbul'daki tek galibiyet Beşiktaş'a karşı
Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, İstanbul ekipleriyle deplasmanda oynadığı 14 karşılaşmada tek galibiyetini bu sezon Beşiktaş'a karşı aldı.

Kalan maçlar final niteliğinde
Malatya ekibi, sezonun son 6 haftasında her biri final niteliğinde maçlara çıkmaya hazırlanırken, özellikle iç sahada oynayacağı 3 müsabakayı kümede kalma bileti olarak görüyor.

Şu ana kadar 28 puan toplayan Yeni Malatyaspor, kalan haftalarda Fenerbahçe (D), Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor (D), Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D) ve Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Çelikel: "Puan veya puanlarla döneceğiz"
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Göztepe karşısında güzel ve önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Bundan sonra puan kayıpları yaşamak istemediklerini dile getiren Çelikel, bunun için ellerinden gelenin en iyisini sahaya yansıtacaklarını ifade etti.

Bu hafta Fenerbahçe ile deplasmanda önemli bir maç oynayacaklarını aktaran Çelikel, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe maçı hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Göztepe galibiyetiyle takımda moraller yerine geldi. Şu an takımda güzel bir hava var. Göztepe maçındaki mücadele ruhumuzu Fenerbahçe karşısında da göstermek istiyoruz. Teknik direktörümüz Hikmet Karaman'ın önderliğinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Fenerbahçe deplasmanına puan veya puanlar için gideceğiz. Göztepe maçındaki mücadelemizi, Fenerbahçe karşısında da sergilersek deplasmandan 3 puanla döneceğimize inanıyorum."

Hakkı Çelikel, büyük takımlara karşı iyi mücadele ettiklerini hatırlatarak, "Fenerbahçe zor deplasman ama elimizden gelenin en iyisini yapıp sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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