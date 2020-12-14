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Yeni Malatyaspor deplasman şanssızlığını kırdı

Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de dış sahada 6 maç sonra kazandı
Yeni Malatyaspor deplasman şanssızlığını kırdı

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor, dış sahada 6 maç sonra kazandı.

Yeni Malatyaspor, biri geçen sezondan olmak üzere deplasmanda oynadığı 6 lig maçında galibiyet alamamıştı.

Geride kalan sezonun son dış saha karşılaşmasında 33. haftada Çaykur Rizespor'a 3-0 kaybeden Malatya ekibi, bu sezon deplasmanda oynadığı ilk 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Yeni Malatyaspor, söz konusu müsabakalarda İttifak Holding Konyaspor (1-1) ve Gaziantep FK (2-2) ile berabere kalıp, Fatih Karagümrük'e 3-0, Trabzonspor'a 3-1 ve Beşiktaş'a 1-0 yenildi.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda Adem Büyük, Umut Bulut ve Ndayishimiye'nin golleriyle 3-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor, dış sahada 6 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

Çelikel: "Ligde üst sıraları hedefliyoruz"
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine, Süper Lig'de üst sıraları hedeflediklerini söyledi.

Takımın performansından çok memnun olduklarını belirten Çelikel, Fenerbahçe karşısında aldıkları 3-0'lık galibiyetin ise kendilerini ayrıca mutlu ettiğini ifade etti.

Çelikel, bu sezon iyi ve kaliteli futbolculardan oluşan bir takım kurduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kadromuzun kalitesi aldığımız sonuçlara yansıyor. Fenerbahçe karşısında çok iyi mücadele ederek haklı bir galibiyet aldık. Bundan dolayı çok mutluyuz. Her geçen gün daha iyiye doğru gidiyoruz. Ligde şu an iyi durumdayız ancak daha iyi olmak istiyoruz. Ligde üst sıraları hedefliyoruz, bunu başaracak güçteyiz. İç sahada iyi durumdayız, dış sahada da aynı konuma gelmek istiyoruz. Deplasmanda galibiyet serisi yakalamayı hedefliyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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