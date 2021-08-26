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Yeni Malatyaspor, Didier Ndong'u transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Dijon'dan Gabonlu orta saha oyuncusu Didier Ndong'u kiralık olarak kadrosuna kattı.
Yeni Malatyaspor, Didier Ndong'u transfer etti

Yeni Malatyaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Malatya ekibi, son olarak Fransa Ligue 2 ekiplerinden Dijon forması giyen 27 yaşındaki Gabonlu merkez orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti. Yeni Malatyaspor, transferi sosyal medya üzerinden “Kulübümüz, Gabon Milli Takım oyuncusu, son olarak Dijon FCO forması giyen 27 yaşındaki orta saha Didier Ndong’nun kiralık olarak satın alma opsiyonlu transferi konusunda Dijon Kulübü ile anlaşmıştır. Hoş geldin Ndong” ifadeleriyle duyurdu.

Sarı siyahlı takıma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiralanan Ndong, geçen sezon Ligue 1'de yer alan kulübünde 29 maçta forma giydi. Gabon Milli Takımı'nda da yer alan futbolcu, 38 kez milli oldu. Didier Ndong geçmişte Sunderland, Watford, Guingamp ve Lorient takımlarında da oynadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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