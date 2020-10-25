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Yeni Malatyaspor evinde kazandı

Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.
Yeni Malatyaspor evinde kazandı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.

Maçın ilk dakikasında kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kalan Tetteh, topu ağlara gönderdi. Maçın hakemi Halis Özkahya, ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

10. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sol kanattan Stancu'nun ceza alanına ortasında arka direkteki Candeias, topu Murat Yıldırım'a bıraktı. Murat Yıldırım, altıpasın gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

24. dakikada Yeni Malatyaspor skora denge getirdi. Sarı-siyahlı ekibin sol taraftan kazandığı köşe atışını Cueva kullandı. Bu futbolcunun ceza alanına ortasında Semih Kaya, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1

40. dakikada Yeni Malatyaspor'un rakip yarı alanın ortalarından kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun kaleye göndermek istediği top, yandan auta çıktı.

41. dakikada Ahmet Ildiz, rakip ceza alanında kazandığı topu Karim Hafez'e gönderdi. Karim Hafez'in vuruşunda, kaleci Nordfeldt son anda topa müdahale etti ve gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı
52. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Sarı-siyahlı ekibin kazandığı köşe atışını Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ceza alanına ortasında Kubilay Kanatsızkuş, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

66. dakikada Tetteh'in uzak mesafeden vuruşunda, Gençlerbirliği savunması topu uzaklaştırdı.

71. dakikada Ahmet Ildiz'in pasında ceza alanındaki Kubilay Kanatsızkuş'un gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti.

83. dakikada Ayite, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti, top auta çıktı.

Karşılaşma, Yeni Malatyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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