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Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşısında ilk peşinde

Bu sezon deplasmanda henüz galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçıyla bu şanssızlığını aşmayı hedefliyor.
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşısında ilk peşinde

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Yeni Malatyaspor, rakibi karşısında deplasmanda ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Ligde ilk olarak 2017-2018 sezonunda yer alan sarı-siyahlı ekip, Fenerbahçe ile İstanbul'da 3 resmi maç yaptı.

Söz konusu mücadelelerde rakibini yenemeyen Yeni Malatyaspor, deplasmanda üç mağlubiyet yaşadı.

Sarı-siyahlı ekip, İstanbul'daki lig karşılaşmalarından 3-1, 3-2 ve 3-2'lik mağlubiyetlerle döndü.

Deplasmanda son 5 maçta galip gelemedi
Malatya temsilcisi, bu sezon ligdeki 5 iç saha maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. 5 maçta 11 puan toplayan Malatya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde 3 gol gördü.

İç saha puan cetvelinde 7'inci sırada yer alan Yeni Malatyaspor, deplasman maçlarında ise iç sahanın uzağında kaldı. Deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan Malatya temsilcisi, 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayıp 2 puanla dış saha puan cetvelinde son sıralarda aldı.

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşılaşmasıyla hem deplasmanda kazanamama problemini sonlandırmak hem de rakibine karşı deplasmandaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

İstanbul'daki tek galibiyet Beşiktaş'a karşı
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla oynadığı 17 maçta sadece bir galibiyet alabildi.

2017-2018 sezonundan itibaren Süper Lig'de yer alan Malatya temsilcisi, İstanbul takımları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'e karşı oynadığı maçlarda sadece bir kez 3 puan sevinci yaşadı. Bu galibiyeti de 2019-2020 sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan müsabakada Beşiktaş'a karşı elde etti.

Hakkı Çelikel: "Haddimizi bilerek oynuyoruz"
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine, Fenerbahçe ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi.

Karşılaşmaya büyük bir ciddiyetle hazırlandıklarını anlatan Çelikel, Fenerbahçe maçından puan veya puanlarla dönmenin hesabını yaptıklarını ifade etti.

İstatistiklerde İstanbul takımlarına karşı kötü bir tablolarının bulunduğunu hatırlatan Çelikel, şöyle devam etti:

"İstanbul'da oynadığımız maçlarda bugüne kadar istediğimiz sonuçları tam anlamıyla alamadık ama bu alamayacağımız anlamına gelmiyor. Fenerbahçe güçlü, oyuncu derinliği çok iyi bir takım ama biz de ligde kendini ispatlamış, kaliteli futbolcu gurubuna sahip bir takımız. Güzel bir mücadele olacağını düşünüyoruz. Bir Anadolu takımı olarak haddimizi bilerek Fenerbahçe deplasmanına maçından puan veya puanlar için gidiyoruz. Bunu da başaracak güçteyiz. Fenerbahçe maçını kazanıp Malatya'ya 3 puanla, mutlu şekilde dönmek istiyoruz."

Çelikel, Fenerbahçe'nin ligin en iyi takımlarından biri olduğunu dile getirerek, "Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesi ortada ancak biz de kendini bilen bir takımız. Kaliteli bir kadromuz var. Fenerbahçe'yi yenmek kolay değil ama yenilmeyecek takım da yoktur. İstanbul takımlarıyla oynadığımız maçlardaki istatistikler kötü görünse de Fenerbahçe maçını kazanarak bu grafiği tersine çevirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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