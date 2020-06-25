  • BIST 114.251
  • Altın 387,257
  • Dolar 6,8479
  • Euro 7,6711
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 27 °C
»

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçında galibiyete odaklandı

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor kulübünün ikinci başkanı Selim Pilten, Fenerbahçe karşısında en iyi şekilde mücadele ederek 3 puanı alan taraf olmak istediklerini söyledi.
Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçında galibiyete odaklandı

Yeni Malatyaspor kulübünün ikinci başkanı Selim Pilten, sarı-siyahlı takımın Süper Lig'deki performansı, ligin 29. haftasında 27 Haziran Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçı ve takımın hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kulüp olarak sezona UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarıyla başladıklarını belirten Pilten, burada en iyi şekilde mücadele ettiklerini hatırlattı.

Pilten, sezonun ilk yarısına çok iyi başladıkları ancak ikinci yarıda aynı performansı sergileyemediklerini anlatarak, çeşitli talihsizlikler yaşadıklarını kaydetti.

Kentte 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu daha sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığını aktaran Pilten, "Pandemi dünyada futbolu, sporu olumsuz yönde etkiledi. Kentte meydana gelen depremde sonra futbolcular Malatya'da kalmak istemedi. Çok zor bir süreç geçirdik. Hem deprem hem pandemi üst üste geldi ve Yeni Malatyaspor'umuzu olumsuz etkiledi." dedi.

Takımda teknik direktör Sergen Yalçın'da sonra Kemal Özdeş de yolların ayrıldığını hatırlatan Pilten, "Şu an teknik direktörümüz Hikmet Karaman ile yola devam ediyoruz. Hikmet hocamızın takıma katılması ve 28. haftada uzun bir aradan sonra 2-1 kazandığımız Göztepe maçı bir dönüm noktası olacak. Tekrar başarılı ve galibiyetli günlere döneceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Alt sıralardan kurtulmak için ciddi bir maça çıkacağız"
Pilten, Göztepe galibiyetinin kendilerine çok iyi moral olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Galibiyetten öncesi son iki maçımız çok talihsizdi. Hes Kablo Kayserispor'a karşı talihsiz mağlubiyet aldık, Kasımpaşa'yı ise elimizden kaçırdık. Göztepe maçını kazanmamız çok iyi oldu. Bundan sonra oynayacağımız tüm maçlar bizim için final niteliğinde. Bu hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Alt sıralardan kurtulmak için ciddi bir maça çıkacağız. Fenerbahçe'nin mevcut durumu aldatıcı olabilir. Sezonun ikinci yarısı farklı geçti belki ama biz deplasmanda kazanmak istiyoruz. Onlar için ne kadar zorsa, bizim için de zor. Maçlar hep zorlu, mücadeleli geçiyor. Alacağımız 3 puanla çıkış yaparak güzel bir grafik için adım atmak istiyoruz. Ligin ikinci yarısında geçen hafta aldığımız 3 puanın bizim için değeri çok büyük."

"Son 6 maç final niteliğinde"
Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlandıklarını aktaran Pilten, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe maçından puan veya puanlar alacağımız yürekten inanıyorum. Ondan sonra sahamızda Gençlerbirliği maçı çok önemli. Son 6 maç bizim için final niteliğinde. Hedefimiz tüm maçlardan en iyi sonuçlarla ayrılarak ligde kalmak. Hocamıza çok güveniyoruz. Takım olarak bundan sonra 3 puan dışında bir şey düşünmüyoruz. Ben eminim ki şu an ki durumdan taraftarın desteğiyle çıkarak tekrar eski günlerimize, galibiyet serimize devam edeceğiz. Binlerce Yeni Malatyasporlu taraftarımız ekran başında maçları takip ediyor. Futbolcular ve hocamız taraftarımızın desteğini hissediyor. İnşallah 3 puanı alan taraf biz oluruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi: İyi futbola devam etmemiz gerek25 Haziran 2020 Perşembe 11:50
  • Teknik direktör Bülent Uygun Süper Lig'de 200. maçına çıkacak25 Haziran 2020 Perşembe 11:49
  • Antalyaspor'da Sinan Gümüş transferi için sezon sonu bekleniyor25 Haziran 2020 Perşembe 11:49
  • Muhammed Salah şampiyonluk için gün sayıyor25 Haziran 2020 Perşembe 11:48
  • Milli futbolcu Zeki Çelik: Karantina sürecinde herkes bana yardımcı oldu25 Haziran 2020 Perşembe 11:47
  • Trabzonspor sahasına kavuşuyor25 Haziran 2020 Perşembe 11:45
  • Beşiktaş ile Konyaspor 38. maça çıkıyor25 Haziran 2020 Perşembe 09:57
  • Hollanda'da yeni sezonun 12-13 Eylül'de başlatılması hedefleniyor25 Haziran 2020 Perşembe 09:57
  • Galatasaray Stadyum Müzesi dijital ortamda ziyaret edilebilecek25 Haziran 2020 Perşembe 09:56
  • Galatasaray takım halinde PFDK'ya sevk edildi24 Haziran 2020 Çarşamba 21:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti