Yeni Malatyaspor-Göztepe maçında kazanan çıkmadı

Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor-Göztepe karşılaşması 1-1 tamamladı.

19. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan gelişen Göztepe atağında Soner Aydoğdu'nun savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

28. dakikada Cueva'nın sağ kanattan kullandığı korner atışına ceza sahasında iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top Ndayishimiye'nin önünde kaldı. Topu kale göndermek isteyen Ndayishimiye, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdehalesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, penaltı noktasına gösterdi.

30. dakikada penaltı atışını kullanan Adem Büyük, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan ağlarla buluşturdu: 1-1.

32. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar'ın savunma arkasına attığı topla buluşan Tripic, kaleciyi de geçerek topu içeriye çevirdi. Araya giren Murat Akça, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

46. dakika Hafez'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda top auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Maçın ikinci yarısı hakemin işaretiyle başladı.

49. dakika Chebake'nin kullandığı taç atışıyla ceza sahasında topla buluşan Cueva'nın vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.

69. dakikada Cueva'nın ceza sahasından yaptığı vuruşta, savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

82. dakikada Zuqui'nin sol kanattan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Chebake'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu: Geçen haftaya göre daha iyi durumdayız, her geçen gün biraz daha iyiye gidiyoruz

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 1-1 berabere kaldıkları Göztepe maçına ilişkin, "Geçen haftaya göre daha iyi durumdayız, her geçen gün biraz daha iyiye gidiyoruz." dedi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahalarında oynadıkları karşılaşmayı kazanmak istediklerini ancak olmadığını ifade etti.

Geçen haftaya göre çok daha zorlu bir rakibe karşı oynadıklarını dile getiren Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Önemli ve etkili oyuncuları vardı. Şu beni mutlu etti; Geçen haftaya göre daha iyi durumdayız, her geçen gün biraz daha iyiye gidiyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha derli toplu oynarız diye düşünüyorum. Yine rakip alanda daha çok oyunu oynadık, rakibimizden daha üstün gibi göründük fakat üretkenliğimizde problem vardı. Sonuca gidecek ataklarımız olmadı, olamadı. Bunda tabii rakibin duruşu, bizim birbirimizi henüz daha iyi tanımayışımızın etkileri var. Bunları zaman içerisinde gidermeye çalışacağız. Önümüzdeki hafta Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağız. İnşallah oradaki maçtan bugünkünden biraz daha iyi bir görüntü veririz, oyunumuzu biraz daha geliştiririz. İnşallah üretebiliriz de. Bir puan hayırlı olsun. Kazanmak istiyorduk fakat 1 puanda başlangıç için iyi bir puan diyebiliriz. Bu sezon için hayırlı olsun."

Göztepe Teknik Sorumlusu Parlatan: Maalesef penaltıdan sonra oyundan düştük

Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan ise Malatya deplasmanına 3 puan için geldiklerini belirterek, "Bir puan istediğimiz puan değildi ama oyunun gidişatına bakınca buradan 1 puanla ayrılmamız bence hak edilmiş bir puan." dedi.

Parlatan, karşılaşmanın ilk yarım saatinde iyi bir Göztepe takımı izlettirdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"İstediklerimizi sahaya yansıtan çok güzel bir organizasyonla 1-0 öne geçtik. Maalesef penaltı golünden sonra oyundan düştük. İstediklerimizi ilk devrenin son 15 dakikasında yapamadık. İkinci yarı ise oyun seyir zevki net bir şekilde düştü, oyun çok durdu. Burada kimseyi suçlamıyoruz, iki takımın da katkısı var. Biz daha güzel bir futbolu ekran başındaki seyircilerimize izlettirmek isterdik ama futbolda böyle şeyler oluyor. Sonuçta eli boş gitmiyoruz buradan. Bir puanla İzmir'e döneceğiz. Gaziantep maçına kadar sekiz günlük bir süremiz var. İyi dinlenip, iyi çalışarak Gaziantep maçına hazırlanacağız. Yine yaptığımız gibi sahamızdaki maçtan 3 puanla bir şekilde ayrılacağız."