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Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 1,2 puan ortalamasıyla mücadele etti

Yeni Malatyaspor, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Süper Lig'de 1,2 puan ortalamasıyla mücadele etti.
Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 1,2 puan ortalamasıyla mücadele etti

Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 3-2 yenilen Yeni Malatyaspor, bu mağlubiyet sonrası teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.

Sezon başında kulüpte teknik direktörlük görevine getirilen Hamzaoğlu yönetiminde Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 25 maça çıktı.

Sarı-siyahlılar, söz konusu karşılaşmalarda 7 galibiyet ve 9 beraberlikle 30 puan topladı.

Ligde 13. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, 51 yaşındaki teknik adam yönetiminde 1,2 puan ortalamasıyla mücadele etti.

Galibiyet hasreti 6 haftaya yükseldi
Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Ligde son galibiyetini 20. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek elde eden sarı-siyahlı ekip, daha sonra yaptığı 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Yeni Malatyaspor, 6 haftalık periyotta Fatih Karagümrük ile 0-0, Göztepe ile 2-2, Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı, Galatasaray'a 1-0, Trabzonspor'a 2-0 ve son olarak İttifak Holding Konyaspor'a 3-2 yenildi.

Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda etti
Yeni Malatyaspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda etti.

Kupaya 3. turdan dahil olan sarı-siyahlı ekip, sırasıyla Artvin Hopaspor'u (2-0), Etimesgut Belediyespor'u (2-0) ve Hekimoğlu Trabzon'u (5-0) eledi.

Yeni Malatyaspor, son 16 turunda normal süresi 0-0, uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta Galatasaray'a penaltı atışları sonunda 7-6 kaybederek elenmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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