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Yeni Malatyaspor kritik virajda

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında tek galibiyeti bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligde son 5 maçından puan veya puanlarla ayrılarak kümede kalmanın hesabını yapıyor.
Yeni Malatyaspor kritik virajda

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren ve ilk yarıda aldığı puanlarla dikkati çeken Malatya ekibi, ikinci yarıda istediği performansı sahaya yansıtamadı.

Sarı-siyahlılar, ikinci yarıda oynadığı 12 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik alırken 10 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.

İkinci yarıda tek galibiyetini 28. haftada Göztepe karşısında alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, son 5 haftada özellikle iç sahada oynayacağı 3 müsabakayı kümede kalma bileti olarak görüyor.

Şu ana kadar 28 puan toplayan Yeni Malatyaspor, kalan haftalarda Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor (D), Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D) ve Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

28 puanla 15. sırada 
BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin bitimine 5 hafta kala 28 puan ve averajla 15. sırada yer alıyor.

Aynı puana sahip Hes Kablo Kayserispor 16'ncı, 27 puanla İttifak Holding Konyaspor 17'nci, 25 puanla ise MKE Ankaragücü ise puan cetvelinin son sırasında bulunuyor.

Çelikel: Alt sıralarından kurtulmak istiyoruz
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra 28. haftada Göztepe karşısında galibiyetle tanıştıklarını hatırlatarak, geçen hafta oynadıkları Fenerbahçe maçında ise iyi mücadele etmelerine rağmen sahadan talihsiz şekilde mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Kötü bir süreçten geçtiklerini anlatan Çelikel, her şeye rağmen olumlu düşünmek ve kalan 5 maçtan en iyi sonuçla ayrılmak istediklerini ifade etti.

Yaşanan olumsuzlukları unutarak galibiyete odaklandıklarını dile getiren Çelikel, şöyle devam etti:

"Alt sıralardan kurtulmak için ciddi bir maça çıkacağız. Bunun için hazırlıkları tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu saatten sonra artık rakip kim olursa olsun bizim için önemli değil. Artık puan kaybına tahammülümüz yok. Sezonun ikinci yarısında kötü performans sergiledik ancak bunu düzeltecek olan yine bizleriz. Önümüzde Gençlerbirliği maçı var. Gençlerbirliği maçını kazanarak ligin alt sıralarından kurtulmak istiyoruz. Bunu başaracak güce ve kapasiteye sahibiz."

"Takımımıza inanıyor ve güveniyoruz"
Çelikel, teknik direktör Hikmet Karaman idaresinde çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Hocamıza ve futbolcularımıza güveniyoruz. Takım olarak 3 puana odaklandık. Tüm hesaplarımız galibiyet üzerine. Bu maçtan galibiyetle ayrılıp, ligin alt sıralarından yukarı doğru çıkışa geçmek istiyoruz. İnşallah 3 puanı alan taraf biz oluruz. Tüm hesaplarımız bunun üzerine. Ligde son 5 maçımızın 3'ünü sahamızda oynayacağız. Bu 3 maçtan en iyi sonucu alacağımıza inanıyorum. Takımımıza inanıyor ve güveniyoruz. Sahamızda oynayacağımız maçları kayıpsız atlatıp Allah'ın izniyle ligde kalacağız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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