  • BIST 1.542
  • Altın 439,740
  • Dolar 7,3851
  • Euro 8,9938
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya -1 °C
»

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek: Yüzde 30 küçüleceğiz

Gevrek, "Mali anlamda gerçekten çok ciddi sıkıntılarımız var. Türk futbolu bu şekilde devam ederse çok ciddi yara alacak. Geçici çözümler var ama böyle olmaz. Yeni Malatyaspor olarak küçüleceğiz. En az yüzde 30. Çünkü yüzde 30 kaybımız var." dedi.
Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek: Yüzde 30 küçüleceğiz

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında sahalarında oynadıkları ve 1-0 yenildikleri Galatasaray maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Takım olarak iyi bir futbol oynadıklarını belirten Gevrek, "Son dakikalarda gol yedik ama sahada iyi bir mücadele vardı. Takım olarak iyi futbol oynadık. Bugün kazansaydık iyi olacaktı ama maalesef olmadı. Genel olarak baktığımız zaman 27 puan iyi ama bizim hedefimiz 30 puandı." diye konuştu.

Gevrek, bir basın mensubunun kulübün yaşadığı maddi sıkıntılarla ilgili sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Futbolun içinde bu tarz sıkıntılar olabilir. Çok karakterli futbolcularımız var. Türkiye'de bu anlamda ciddi sıkıntı var. Anadolu takımlarının gelirinin yüzde 90'ı yayıncı kuruluşlardan. Ama biliyorsunuz bu sene çok ciddi bir indirim oldu. Bugün yapılan kontratta indirimle 30 milyon fark ediyor. Şimdi baktığımız zaman ekonomik anlamda sıkıntımız var ama aşılmayacak gibi değil. Futbolcu kardeşlerimiz ufak bir protesto yaptı, bu bir haktır. Bizim onlarla ilgili hiçbir sıkıntımız yok."

Gevrek, 7 yıldır başkan olduğunu ve kulüp için elinden geleni yaptığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şehrin ileri gelenlerinin bu takıma sahip çıkması lazım. Hepimiz sahip çıkmalıyız. Yedi yıldır yönetim olarak bu yükü taşıdık ama bu saatten sonra iş insanlarımızın da sahip çıkması lazım. İyi bir takımımız var. Burada çok kıymetli iş insanları var, bugüne kadar kimsenin kapısına gitmedik. Bu şehrin marka değeri bu takımdır. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz. Mali anlamda gerçekten çok ciddi sıkıntılarımız var. Türk futbolu bu şekilde devam ederse çok ciddi yara alacak. Geçici çözümler var ama böyle olmaz. Biz Yeni Malatyaspor olarak küçüleceğiz. En az yüzde 30. Çünkü yüzde 30 kaybımız var. İnşallah bu seneyi aşarsak biz de ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MKE Ankaragücü deplasmanda yarın Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak24 Ocak 2021 Pazar 16:01
  • Kasımpaşa Sivasspor'u ağırlayacak24 Ocak 2021 Pazar 16:00
  • Golbol Kadın Milli Takımı olimpiyat şampiyonu unvanını korumak istiyor24 Ocak 2021 Pazar 15:59
  • NBA'de 76ers Pistons deplasmanında kazandı24 Ocak 2021 Pazar 15:59
  • Fenerbahçe'nin ligde konuğu Hes Kablo Kayserispor24 Ocak 2021 Pazar 10:42
  • Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'ye devre arasında katılacak24 Ocak 2021 Pazar 09:31
  • Galatasaray'da gecenin bombası23 Ocak 2021 Cumartesi 09:50
  • CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko: 83-8922 Ocak 2021 Cuma 23:23
  • Yeni Malatyaspor'da futbolcular antrenmana çıkmadı22 Ocak 2021 Cuma 19:15
  • Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu taburcu edildi22 Ocak 2021 Cuma 18:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti