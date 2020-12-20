  • BIST 1.408
  • Altın 461,101
  • Dolar 7,6288
  • Euro 9,3315
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 4 °C
»

Yeni Malatyaspor sahasında geçit vermiyor

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 6'sı lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere sahasında bu sezon çıktığı 9 maçı kaybetmedi.
Yeni Malatyaspor sahasında geçit vermiyor

Süper Lig'deki dördüncü sezonunu geçiren sarı-siyahlılar, özellikle sahasında aldığı sonuçlarla taraftarının yüzünü güldürüyor.

Malatya temsilcisi, bu sezon ligdeki 6 iç saha maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Seyircisinin önünde 6 maçta 14 puan toplayan Malatya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü.

Süper Ligde iç saha puan cetvelinde en başarılı takımlar arasına giren Yeni Malatyaspor, aldığı sonuçlarla dikkati çekti. Sarı-siyahlılar, bu sezon ligde iç sahada oynadığı maçlarda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği'ni 2-1, Yukatel Denizlispor'u 2-0, Kasımpaşa'yı 2-0 yenerken, Göztepe ve Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Yeni Malatyaspor, evinde oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da Artvin Hopaspor (2-0), Etimesgut Belediyespor (2-0) ve Hekimoğlu Trabzon'u (5-0) mağlup etti.

Söz konusu 9 maçta 18 gol atan sarı-siyahlı ekip, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.

Bu sezon sahasında henüz mağlubiyeti bulunmayan sarı-siyahlılar, yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Çelikel: Fenerbahçe galibiyetini bu maçla taçlandırdık
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Fenerbahçe deplasmanındaki galibiyetin ardından bu hafta da sahalarında Kasımpaşa müsabakasından 3 puanla ayrıldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Kasımpaşa maçında çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Çelikel, "Kasımpaşa maçında aldığımız galibiyet çok anlamlı ve önemliydi. Fenerbahçe galibiyetini bu maçla taçlandırdık. Takımın mücadelesinden, performansından oldukça memnunuz. Emeği geçen tüm futbolcu arkadaşlarımızı, teknik heyetimizi kutluyorum. İnşallah önümüzdeki maçlarda bu iyi oyunumuzu geliştirerek daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

Çelikel, hafta içi deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Önümüzde zorlu bir deplasman var. Lider takıma karşı mücadele edeceğiz. Oradan da puan veya puanla dönmek istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz." diye konuştu.

"Yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz"
Özellikle sahalarında başarılı bir grafik çizdiklerini dile getiren Çelikel, şunları kaydetti:

"Bu sezon sahamızda iyi oynuyoruz. Sezon başında kaliteli bir takım kurduk, bunu şimdi görebiliyoruz. Özellikle sahamızda iyi ve yükselen bir grafiğimiz var bunu sürdürerek ligde üst sıraları hedefliyoruz. Sahamızda aldığımız başarılı sonuçları deplasmanda da sürdürerek yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Her geçen gün daha iyi duruma geliyoruz. Takımın uyumu ve performansı her geçen gün artıyor. İlerleyen günlerde daha da iyi konuma geleceğiz. Sahamızdaki Kasımpaşa galibiyetini tüm Malatya'ya armağan ediyoruz. Aldığımız galibiyetlerle taraftarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz."

- Süper Lig'de son haftalarda gösterdiği performansla dikkati çeken sarı-silahlı ekip, bu sezon iç sahada yenilgi yüzü görmedi
- Malatya temsilcisi, 6'sı lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere sahasında bu sezon yaptığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı
- Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel:
- "Özellikle sahamızda iyi ve yükselen bir grafiğimiz var bunu sürdürerek ligde üst sıraları hedefliyoruz"
- "Aldığımız galibiyetlerle taraftarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz"

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Katar'da 2022 Dünya Kupası'nın simgelerinden er-Rayyan Stadyumu açıldı19 Aralık 2020 Cumartesi 09:55
  • Milli güreşçiler, Sırbistan'daki Dünya Kupası'nda takım halinde dünya ikincisi oldu19 Aralık 2020 Cumartesi 09:54
  • Borussia Dortmund, Union Berlin deplasmanından puansız ayrıldı19 Aralık 2020 Cumartesi 09:54
  • Galatasaray 7 resmi maç sonra kaybetti19 Aralık 2020 Cumartesi 09:00
  • Fenerbahçe kafilesi Gaziantep’e geldi18 Aralık 2020 Cuma 21:13
  • Schalke 04 teknik direktör Manuel Baum’un görevine son verdi18 Aralık 2020 Cuma 16:27
  • Hamit Altıntop: Kesinlikle hedef Katar 202218 Aralık 2020 Cuma 16:08
  • Futbolculardan yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesine '1 dakikalık' protesto18 Aralık 2020 Cuma 15:18
  • Mercedes F1 Takımı'nın 3'te 1 hissesi Ineos şirketine satıldı18 Aralık 2020 Cuma 15:17
  • Trabzonspor Çaykur Rizespor'u konuk edecek18 Aralık 2020 Cuma 11:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti