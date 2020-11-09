  • BIST 1.222
  • Altın 507,366
  • Dolar 8,0659
  • Euro 9,5687
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 12 °C
»

Yeni Malatyaspor sahasında ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı

Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenen sarı-siyahlılar, ilk kez evinde üst üste 3 galibiyet aldı.
Yeni Malatyaspor sahasında ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı

Süper Lig'in 8. haftasında ağırladığı Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e çıktığından bu yana ilk kez sahasında 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren sarı-siyahlılar, geçen sezonun özellikle ikinci yarısında kötü performans sergiledi ve istediği sonuçlardan uzak kaldı.

Bu sezona deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-0 yenilerek başlayan Malatya ekibi, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalıp, deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 kaybederken, ilk galibiyetini iç sahada 1-0'lık skorla Fraport TAV Antalyaspor önünde 4. haftada alabildi.

Ligin 6. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek yaklaşık 1 yıl aranın ardından iç sahada üst üste 2 galibiyet alan Malatya ekibi, bu hafta evinde ağırladığı Yukatel Denizlispor'u da 2-0 yenerek Süper Lig'e çıktığından bu yana ilk kez sahasında 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Geride kalan 8 haftada 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 de beraberliği bulunan Yeni Malatyaspor, 11 puanla 9. sırada yer alıyor. Söz konusu 8 maçta 8 kez fileleri havalandıran sarı-siyahlılar, kalesinde 10 gole de engel olamadı.

Çelikel: Çok önemli bir 3 puan aldık
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımlarının performansından son derece memnun olduklarını söyledi.

Yukatel Denizlispor maçında iyi mücadele ettiklerini dile getiren Çelikel, şöyle devam etti:

"Öncelikle futbolcularımızı mücadelelerinden dolayı kutluyoruz. Yukatel Denizlispor karşısında çok önemli 3 puan aldık. Hem bu haftayı bay geçecek olmamız hem de lige verilecek ara dolayısıyla bu döneme galibiyetle girmek istiyorduk. Bunu başardığımız için mutluyuz. Çok iyi oynamadık belki ama çok iyi mücadele ettik. Galibiyeti hak ettik. Galibiyeti tüm Malatya'ya armağan ediyoruz."

"Takımımıza güveniyoruz"
Çelikel, Süper Lig'e yükseldiklerinden bu yana ilk kez sahalarında 3 maçlık galibiyet serisi yakaladıklarını aktararak, "Bunu başardığımız için mutluyuz. Sahamızda 3 kez üst üste galip gelmek güzel. Sahamızda yenilmiyoruz ama bu durumu deplasmanlara da yaymamız lazım. Deplasmanda da yenilmemeliyiz. Şu anki deplasman grafiğimiz çok iyi değil ama takımımıza güveniyoruz. İç sahadaki bu galibiyet serimizi deplasmanlarda da yakalamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın performansından son derece memnun olduklarını anlatan Çelikel, "Takımın gidişatından son derece memnunuz. Her geçen gün daha iyi duruma geliyoruz. İlerleyen haftalarda daha güzel sonuçlar alacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş'ın santrforu Aboubakar sezona yine tutuk başladı09 Kasım 2020 Pazartesi 11:37
  • Abdurrahim Albayrak: Çok daha güzel günler yakında gelecek09 Kasım 2020 Pazartesi 09:31
  • İbrahimovic Milan'ı mağlup olmaktan kurtardı09 Kasım 2020 Pazartesi 09:06
  • MKE Ankaragücü ve Fatih Karagümrük puanları paylaştı08 Kasım 2020 Pazar 16:22
  • Avrupa üçüncüsü olan milli judocu Özlem Yıldız memleketinde coşkuyla karşılandı08 Kasım 2020 Pazar 15:21
  • A Milli Futbol Takımı toplanıyor08 Kasım 2020 Pazar 13:39
  • Kovid-19 sürecinde dağcılık yapmak isteyenlerin sayısı iki kat arttı08 Kasım 2020 Pazar 13:08
  • Beşiktaş 'eksi'den kurtulamadı08 Kasım 2020 Pazar 11:49
  • 42. İstanbul Maratonu başladı08 Kasım 2020 Pazar 11:05
  • Fenerbahçe evinde kaybetti07 Kasım 2020 Cumartesi 22:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti