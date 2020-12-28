  • BIST 1.442
  • Altın 452,140
  • Dolar 7,4650
  • Euro 9,1276
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
»

Yeni Malatyaspor sahasındaki yenilmezlik serisinin bitmesine üzülüyor

Süper Lig'de bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda kaybetmeyerek dikkatleri üzerine çeken Yeni Malatyaspor, sahasındaki yenilmezlik serisini Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla yitirmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yeni Malatyaspor sahasındaki yenilmezlik serisinin bitmesine üzülüyor

Süper Lig'deki dördüncü sezonunu geçiren ve bu sezon özellikle sahasında aldığı sonuçlarla öne çıkan sarı-siyahlılar, ligin 15. haftasında oynanan ve 3-1 sona eren Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla bu sezon iç sahada ilk mağlubiyetini yaşadı.

Malatya temsilcisi, bu sezon ligdeki 7 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Evinde 7 maçta 14 puan toplayan Malatya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü.

Süper Lig'de iç saha puan cetvelinde en başarılı takımlar arasına giren Yeni Malatyaspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği'ni 2-1, Yukatel Denizlispor'u 2-0, Kasımpaşa'yı 2-0 yenerken, Göztepe ve Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a ise 3-1 yenildi.

Yeni Malatyaspor, bu sezon ligde oynadığı 14 maçta 5'er galibiyet ve beraberlik, 4 de mağlubiyetle 20 puan toplayabildi.

Hakkı Çelikel: Mağlubiyeti telafi edebilecek kapasitedeyiz
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmaya 3 puan parolasıyla hazırlandıklarını anlatan Çelikel, şunları kaydetti:

"Müsabakaya çok iyi hazırlandık, rakibimiz öne geçtikten sonra beraberliği yakaladık ancak devamını getiremedik. Futbolda bazen böyle sonuçlar alınabiliyor. Takımımıza güveniyorum. Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında istemediğimiz bir mağlubiyet aldık ancak bunu telafi edebilecek kapasitedeyiz. İç sahadaki yenilmezlik serimizi kaybettiğimiz için de üzgünüz. Bu karşılaşmayı unutup önümüzdeki maçlara bakacağız."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MKE Ankaragücü'ne transfer yasağı28 Aralık 2020 Pazartesi 12:41
  • Martin Skrtel'in sol ayak aşil tendonu koptu28 Aralık 2020 Pazartesi 09:49
  • Yüzmede yeni Türkiye rekorları kırıldı28 Aralık 2020 Pazartesi 09:47
  • Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı27 Aralık 2020 Pazar 16:22
  • Galatasaray'da Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı27 Aralık 2020 Pazar 16:22
  • Gaziantep FK 3 puanı 3 golle aldı27 Aralık 2020 Pazar 16:21
  • Göztepe 4 haftadır kazanamıyor27 Aralık 2020 Pazar 13:45
  • Antalyaspor sahasında 3'te 3 peşinde27 Aralık 2020 Pazar 11:54
  • Galatasaray'ın deplasman performansı dikkati çekiyor27 Aralık 2020 Pazar 11:53
  • Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek27 Aralık 2020 Pazar 10:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti