  • BIST 1.550
  • Altın 445,253
  • Dolar 7,4387
  • Euro 9,0871
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 13 °C
»

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu: Kupada ilerlemek hedefe gitmek isterdik ama olmadı

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray'a elenmelerine ilişkin, "Kupada ilerlemek hedefe gitmek isterdik ama olmadı" dedi.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu: Kupada ilerlemek hedefe gitmek isterdik ama olmadı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray'a elenen Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Kupada ilerlemek hedefe gitmek isterdik ama olmadı." dedi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Bugün güzel bir maçı geride bıraktıklarını ifade eden Hamzaoğlu, güzel bir mücadele örneği sergilendiğini anlattı.

Maçı karşılaşmanın son bölümünde kaybettiklerini belirten Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Böyle bir maçla ilgili konuşmak açıkçası zor oluyor. Bazen 'kazandık' derken kaybedebiliyorsunuz, futbol böyle bir şey değil. Zor bir maçı geride bıraktık. 120 dakika kolay değil. Oldukça yorulduk. Hafta sonu oynayacağımız maça hazırlanmak zorundayız. Nasip böyleymiş. Aslında kupada ilerlemek hedefe gitmek isterdik ama olmadı."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatih Terim: Bugün geç oldu güç oldu ama oldu13 Ocak 2021 Çarşamba 09:27
  • Fenerbahçe Beko'nun rekor gecesi13 Ocak 2021 Çarşamba 09:27
  • Mecnun Otyakmaz: Hedefimiz kupayı kaldırmak12 Ocak 2021 Salı 22:36
  • Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedelini belirledi: 14 milyon Euro12 Ocak 2021 Salı 18:40
  • Galatasaray'da Ömer Uğurata ile yollar ayrıldı12 Ocak 2021 Salı 15:25
  • Onyekuru'da son dakika pürüzü! G.Saray bunu beklemiyordu12 Ocak 2021 Salı 11:29
  • NBA'de Bucks, deplasmanda Magic'i yendi12 Ocak 2021 Salı 11:00
  • Mesut Özil Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de forma giyebileceğini açıkladı12 Ocak 2021 Salı 10:33
  • Beşiktaş'ın kupadaki konuğu Çaykur Rizespor12 Ocak 2021 Salı 10:00
  • Medipol Başakşehir kupada tur peşinde12 Ocak 2021 Salı 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti