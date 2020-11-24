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Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Testler neticesinde 2 futbolcuda pozitif vakaya rastlanıldığının kaydedildiği açıklamada, "Daha önce testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzla toplam pozitif sayımız üç olmuştur. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedür dahilinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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