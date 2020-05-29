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Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına bir kez daha Kovid-19 testi uygulandığını belirtildi.

Test sonucunu paylaşan Çelikel, "Yapılan testler neticesinde 5 futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilince başlanmıştır." diye konuştu. 

Yeni Malatyaspor Kulübünden "Kovid-19" açıklaması
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına üçüncü kez Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan testler neticesinde dört futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanılmış, üç de şüpheli vaka tespit edilmiştir. Ayrıca daha önce Kovid-19 testi pozitif sonuçlanan bir personelimizin testi negatif sonuçlanmış, bir futbolcumuzun testi ise tekrar pozitif sonuçlanmıştır. Pozitif sonuçlanan personel ve profesyonel futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde derhal başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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