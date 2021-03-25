  • BIST 1.405
  • Altın 444,666
  • Dolar 7,9480
  • Euro 9,3836
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -1 °C
»

Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz sonuna kadar mücadele eden bir takım hedefliyor

Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'in 31. haftası öncesi göreve getirilen teknik direktör İrfan Buz, dirençli ve sonuna kadar mücadele eden bir takım oluşturmak istediğini söyledi.
Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz sonuna kadar mücadele eden bir takım hedefliyor

Sarı-siyahlı ekibin Antalya kampında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan İrfan Buz, ligin 31. haftasında Gaziantep ile yaptıkları maça 3 puan hedefiyle çıktıklarını ancak sahadan beraberlikle ayrıldıklarını kaydetti.

Söz konusu karşılaşmada kalelerinde ilk golü görmelerinin ardından mücadele ederek beraberliği yakaladıklarını belirten Buz, daha sonra skorda yeniden geriye düşmelerine rağmen beraberliği elde ettiklerini hatırlattı.

Müsabakada Teenage Hadebe'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldıklarını anımsatan Buz, şöyle devam etti:

"Müsabakayı kazanabilirdik veya kaybedebilirdik, öyle de bir durumdu. Gaziantep iyi bir takım, o puanın bizim için önemli olduğunu düşünüyoruz. Eksiklerimizi gidermek için Antalya'ya geldik. Çalışmalarımızı yaparak eksikliklerimizi giderdikten sonra yolumuza devam etmek ve gereken puanları almak istiyoruz."

Afriyie Acquah, Teenage Hadebe, Jospin Nshimirimana, Issam Chebake ve Karim Hafez'in milli takım kamplarında bulunduğu için Antalya'da olmadıklarını dile getiren Buz, "Ligde 11 müsabakamız var. Bu müsabakaları kazanmak isteyeceğiz. Dirençli ve sonuna kadar savaşan bir Yeni Malatyaspor istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz sonuna kadar mücadele eden bir takım hedefliyor25 Mart 2021 Perşembe 16:18
  • VakıfBank'ta CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmanın sevinci yaşanıyor25 Mart 2021 Perşembe 16:18
  • Kayserispor Teknik Direktörü Hamzaoğlu: Türk futbolu, milli takımlar ve oyuncular bazında ileriye doğru gidiyor25 Mart 2021 Perşembe 16:17
  • Norveç-Türkiye maçını İspanyol hakem Hernandez yönetecek25 Mart 2021 Perşembe 16:16
  • Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti25 Mart 2021 Perşembe 16:16
  • Genç sporcu Irmak Yıldırım, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda mücadele edecek25 Mart 2021 Perşembe 15:04
  • La Liga Başkanı Tebas, Messi'ye Barcelona'da kalmasını tavsiye etti25 Mart 2021 Perşembe 13:04
  • Derbiyle veda eden 5 Ocak Fatih Terim Stadı, sevince ve hüzne sahne oldu25 Mart 2021 Perşembe 13:03
  • Formula 1'de 2022 reformu öncesi son sezon25 Mart 2021 Perşembe 11:56
  • TTF Başkanı Cengiz Durmuş: En fazla uluslararası turnuva düzenleyen ülkeler arasındayız25 Mart 2021 Perşembe 11:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti