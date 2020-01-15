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Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın dönemi bitti

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın dönemi bitti

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'da, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Demir Grup Sivasspor karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.

ADİL GEVREK AYRILIĞI DOĞRULADI 

BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, yapmış olduğu açıklamada, "Yönetim Kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği Teknik Sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un başında 24 maça çıktı.

47 yaşındaki teknik adam; 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Ali Ravcı, Medipol Başakşehir maçında takımın başında olacak.

"KARARA ŞAŞIRDIK AMA SAYGI DUYUYORUZ"

Öte yandan flaş ayrılık sonrası Sergen Yalçın'dan da bir açıklama geldi.

Tecrübeli hoca yaptığı açıklamada, "Başkan, takımın gidişatından memnun olmadığını söyledi. Benim ve ekibimin görevine son verildi. Karara şaşırdık ama saygı duyuyoruz" dedi.

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