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Yeni Malatyasporlu Guilherme, Beşiktaş yolunda

Yeni Malatyasporlu Guilherme Costa Marques'in Guilherme Costa Marques'i transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın, Brezilyalı hücum oyuncu için prensipte anlaştığı öğrenildi.
Yeni Malatyasporlu Guilherme, Beşiktaş yolunda

Adem Ljajić'in bu sezonki performansından memnun kalmayan Beşiktaş, yeni 10 numara olarak Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı hücum oyuncusu Guilherme Costa Marques'i gözüne kestirdi.

GUİLHERME, PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

2018-2019 sezonunun başında Yeni Malatyaspor'un Benevento'dan kadrosuna kattığı ve Malatya ekibinde forma giydiği süre boyunca etkili performansıyla büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başaran 28 yaşındaki Guilherme, Beşiktaş'ın yolunu tutuyor.

SERGEN YALÇIN, GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

Geçtiğimiz hafta Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Guilherme, Malatya'da çok mutlu olduğunu ancak transfer işleriyle menajerinin ilgilendiğini söylemişti. Bugün sarı siyahlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın da Guilherme'nin Beşiktaş ile görüştüğünü doğruladı.

Akşam saatlerinde Yeni Malatyaspor yönetimi ile Beşiktaşlı yöneticilerin bir araya geldiği ve iki takımın Guilherme transferinde anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Guilherme'nin transferi konusunda her iki kulüpten açıklama bekleniyor.

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