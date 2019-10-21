“Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” kapsamında kalan 12 dairenin kurası çekildi

Büyükşehir Belediyesi, kamulaştırma çalışmalarının devam ettiği “Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” kapsamında kalan 12 dairenin kura çekilişini gerçekleştirdi.

Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Koordinasyon Merkezi’nde noter huzurunda yapılan kura töreninde hak sahipleri evlerine kavuştu.

EN MUTLU GÜN

Duygusal anlar yaşayan hak sahiplerinin mutluluğuna ortak olan Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı Hayri Korkmaz, kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

5. Etap 52118 ada 1 parselde bulunan toplam 12 dairenin kura çekiliş töreninde konuşan Korkmaz, şu bilgileri verdi:

“Dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birisi. Aktif dış sınır alanı 9 milyon metrekare, içerideki etapların toplam alanı ise 7,5 milyon metrekare. Yaklaşık 14 bin gecekondunun olduğu bir saha burası. Özellikle sosyal hayatı canlandırmak, yeni ve yaşanabilir bir alan oluşturmak zaman gerektiriyor. Bu proje 10 yıldır devam ediyor. Şimdiye kadar 6 bin konutu teslim ettik. Bugün ise 12 ara katlardaki dairenin çekilişini yaptık.”

Hayatındaki en özel heyecanlardan birini yaşadığını belirten Korkmaz Çelebi, “Ev sahibi olmak her insanın hayali. 10 yıldır evlerin teslim edilmesini bekliyorduk. Evime kavuşmak beni çok mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. Hak sahiplerinden Gülizar Şahin de, 2009 yılından itibaren ev sahibi olmayı heyecanla beklediğini ve bu hayalinin gerçekleştiğini söyledi.