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Yeni mezarlık alanı çalışmaları başladı 

Çankırı Belediyesi, mevcut şehir mezarlığının kapasitesinin dolması sebebi ile ihtiyacı karşılamak üzere yeni mezarlık alanı çalışmalarına başladı. 
Yeni mezarlık alanı çalışmaları başladı 

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, doğumdan ölüme kadar tüm ihtiyaçları karşılamak üzere ileriye dönük çalışmaları her alanda yürüttüklerini kaydetti. 

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Sarıbaba Şehir Mezarlığı’nın yetersiz gelmesi nedeni ile yeni yer arayışını sonuçlandıran Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Uluyazı kampüs yolu ile şehir mezarlığı arasındaki 100 bin metrekarelik orman arazisini Tarım ve Orman Bakanlığından tahsis ederek çalışmalara başladı. 4500 mezar kapasiteli alanın ilk etap çalışmaları kapsamında ekipler; aile mezarları için 40’ar metrekarelik 8 defin işlemi yapılabilecek 176 adet, 20’şer metrekarelik dört defin işlemi yapılabilecek 26 adetten oluşan mezar yerlerini belirleyerek ilk etap için toplam 1512 mezar kapasiteli alanın yapım çalışmalarını yürütüyor. Mezarlık yeri ve defin işlemlerinin daha modern ve sistematik bir hale getirileceğini belirten Başkan Esen,  çalışmaların tamamlanması ile birlikte Çankırı merkezde ortalama 15 yıl süresince mezarlık ihtiyacının karşılanacağını söyledi.  

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