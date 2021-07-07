  • BIST 1.390,580
  • Altın 503,39
  • Dolar 8,6870
  • Euro 10,2450
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 23 °C
»

Yeni model taksi durakları için ihale tarihi belli oldu

Taksici esnafından Ankara Büyükşehir Belediyesine doğrudan gelen talepler üzerine harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kent Estetiği Daire Başkanlığını “yeni model taksi durakları projesi” hazırlanması konusunda görevlendirdi.
Yeni model taksi durakları için ihale tarihi belli oldu

 Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öncelikli ihtiyaçlar konusunda toplumun her kesiminden gelen talepleri dikkate alarak yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.
Taksici esnafının da görüş ve önerileri doğrultusunda yeni taksi durakları tasarlanması için Kent Estetiği Daire Başkanlığını görevlendiren Yavaş, taksici esnafını daha konforlu ve modern taksi duraklarıyla buluşturuyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda ilk örneği Çukurambar’da uygulanan yeni model taksi durakları projesi hızla ilerlerken, ilk etapta 25 yeni taksi durağının yapım işi için de ihale tarihi belli oldu.

arsiv-(4)-006.jpg

İHALE 29 TEMMUZ’DA YAPILACAK

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, yeni model taksi durakları montajlı alım işi için 29 Temmuz 2021 tarihinde ihaleye çıkacak.
Yeni taksi durakları kapalı ve açık kullanım alanları, ibadethane, depo, WC ve mutfak bölümleriyle taksici esnafının hayatını kolaylaştıracak şekilde dizayn edilecek.
 Ankara taksici esnafı başta olmak üzere Ankara Umumi Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası ile yapılan görüşmeler sonrası tip1, tip2 ve tip3 modelde yapılacak yeni taksi durak noktaları ise şöyle belirlendi:
-Etimesgut Gölet Taksi
-Etimesgut Ahimesut Taksi
-Altındağ Hacettepe Taksi
-Yenimahalle 06Ergazi Taksi
-Yenimahalle GİMAT Taksi
-Yenimahalle Oleyis Taksi
-Yenimahalle Armada Şenol Taksi
-Yenimahalle Batıkent Botanik Taksi
-Yenimahalle A City Erciyes Gimart Taksi
-Gölbaşı İncek Taksi
-Çankaya Kardeşler Taksi
-Çankaya Konutkent 1 Taksi
-Çankaya Yaşamkent Taksi
-Çankaya Metiş Taksi Durağı
-Çankaya Anıl Taksi
-Çankaya GAR Taksi
-Çankaya Huzur Taksi
-Çankaya Merhaba Taksi
-Çankaya Ayrancı Taksi
-Sincan Sağlık Taksi
-Mamak Mamak Köprü Taksi
-Mamak Mozaik Taksi
-Keçiören Pınarbaşı Taksi
-Keçiören Ufuktepe Taksi
-Kahramankazan Meydan Merkez Taksi

arsiv-003.jpg

YENİ TAKSİ DURAKLARININ 1 YIL İÇİNDE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Proje çalışmaları doğrultusunda daha önce durak yeri verilmiş ancak mevcutta durağı olmayan noktalar ile ekonomik ömrünü tamamlayan taksi durakları tek tek tespit edildi.
 29 Temmuz tarihinde ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak ihalenin yapılmasının ardından ilk etapta 25 yeni model taksi durağının 1 yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Ankara’da 7 bin 700 taksi ve 500’e yakın taksi durağı Başkentlilere hizmet vermeyi sürdürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocukların yüzü bayram öncesinde güldü 07 Temmuz 2021 Çarşamba 02:00
  • 15 Temmuz gecesini anlattı07 Temmuz 2021 Çarşamba 01:45
  • Başkan Esen’den yangın yerinde inceleme07 Temmuz 2021 Çarşamba 01:30
  • İvedik hurdacılar sitesinde çevre temizliği tamamlandı07 Temmuz 2021 Çarşamba 01:15
  • Direksiyondan tuvale07 Temmuz 2021 Çarşamba 01:00
  • Başkent daha yeşil olacak07 Temmuz 2021 Çarşamba 00:45
  • Ankara Kalesi'ne ücretsiz otopark07 Temmuz 2021 Çarşamba 00:30
  • Kamerun’a yardım eli 06 Temmuz 2021 Salı 03:20
  • Büyükşehir'den yerli üreticilere damızlık teke desteği06 Temmuz 2021 Salı 02:35
  • Alan da satan da memnun06 Temmuz 2021 Salı 02:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti