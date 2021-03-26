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Yeni muhtarlardan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e ziyaret 

Etimesgut'ta oluşturulan Yeni Bağlıca ve Devlet Mahallesi muhtarları Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'i ziyaret ettiler.
Yeni muhtarlardan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e ziyaret 

Başkan Demirel, 7 Mart Pazar günü yapılan muhtarlık seçimlerinde Yeni Bağlıca Mahallesi'ni kazanan Dilek Tuç Aktaş ve Devlet Mahallesi'ni kazanan Songül Eğilmez'i ağırladı.

Demirel, Etimesgut'un mahalle sayısının 38'e çıktığını hatırlatarak, "İlçemizde kurulan 2 yeni mahallemiz için 7 Mart tarihinde yapılan muhtarlık seçimlerini kazanan; Yeni Bağlıca Mahallesi Muhtarı sayın Dilek Tuç Aktaş ve Devlet Mahallesi Muhtarı sayın Songül Eğilmez hanımefendiye nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Muhtarlarımıza bir kez daha hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Demirel, muhtarlarla yakın işbirliği ve diyalog içinde olduklarının altını da sözlerine ekledi.

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