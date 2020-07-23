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Yeni nesil semt pazarı

Altındağ Belediyesi, semt pazarlarını mahallelerin istek ve ihtiyaçlarına göre işlevsel hale getiriyor. "Yeni nesil" semt pazarları vatandaşların büyük beğenisini topluyor.
Yeni nesil semt pazarı

Altındağ Belediyesi ilçeye yeni kazandırılan semt pazarlarında da farkını ortaya koydu. Semt pazarlarının çok daha işlevsel olarak kullanılabilmesi için "yeni nesil" semt pazarı uygulamasını başlatan Altındağ Belediyesi, vatandaşların da takdirini topluyor. Kısa bir süre önce hizmete açılan Karacaören Mahallesi semt pazarının yeni nesil semt pazarlarına güzel bir örnek olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Haftanın bir günü semt pazarı olan tesisimiz, diğer günler ise spor ve etkinlik alanı olarak kullanılacak" dedi.

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HEM PAZAR HEM ETKİNLİK ALANI

Haftanın yalnızca 1 günü alışveriş için kullanılan semt pazarı alanlarının, haftanın diğer günleri de değerlendirilebilmesi için projeler geliştirdiklerini söyleyen Başkan Balcı "Bu nedenle semt pazarımıza basketbol potaları yerleştirdik. Gençlerimiz pırıl pırıl, tertemiz, üstü kapalı alanlarda spor yapsın, burada isterlerse bisiklete binsinler, bu alanı sağlıkla değerlendirsinler istedik. Karacaören Mahallesi kapalı semt pazarımız buna güzel bir örnek oldu. Yeni nesil semt pazarı adını verdiğimiz bu proje vatandaşlarımızın da büyük beğenisini topladı. Herkes memnun olunca, biz de mutluyuz. Ne yapıyorsak Altındağlı kardeşlerimizin daha güzel, daha sağlıklı ve daha refah dolu ortamlarda yaşayabilmeleri için..." ifadelerini kullandı.
Altındağlı gençleri bu alanlarda basketbol oynamaya, spor yapmaya davet eden Başkan Balcı, yeni nesil semt pazarlarının mahalle sakinlerine ve tüm Altındağ'a hayırlı olmasını temenni etti.
 

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