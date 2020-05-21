Yeni normal sürecinde yolcu sayısı artıyor

Başkent’te “Yeni Normal” sürecinde EGO, özel halk otobüsleri ve raylı sistemlerde toplum yolcu sayısı 20 Nisan’da 259 bin 447 iken, 20 Mayıs’ta 364 bin 339 oldu. Yolcu sayısı 104 bin 892 kişi arttı.

Başkent’te “ Yeni Normal ” olarak adlandırılan süreçte sokak ve caddelerdeki gözle görülür yoğunluk toplu taşıma rakamlarında da kendini gösteriyor. Ego Genel Müdürlüğü istatistiki verilerine göre 20- Nisan- 20 Mayıs tarihleri arası karşılaştırma tablonda yolcu sayısının 100 bini aşkın arttığı görülüyor. Bu artışta özel EGO ve Özel Halk Otobüsleri başı çekiyor. Bu rakamların bayram sonrası normalleşme süreciyle beraber daha da artacağı tahmin ediliyor.

20 NİSAN YOLCU RAKAMLARI

Buna göre 20 Nisan tarihinde

EGO: 142 bin 622 Yolcu

Ankaray: 8 bin 950 Yolcu

Metro: 47 bin 826 Yolcu

Teleferik: Kapalı

TCDD: 8 bin 351 Yolcu

Özel Toplu Taşıma Aracı(ÖTA): 18 bin 707 Yolcu

Özel Halk Otobüsü(ÖHO): 32 bin 991 Yolcu

Toplam yolcu sayısı: 259 bin 447 Yolcu

20 MAYIS YOLCU RAKAMLARI

EGO: 191 bin 195 Yolcu

ANKARAY: 15 bin 644 Yolcu

METRO: 69 bin 957 Yolcu

Teleferik: Kapalı

TCDD: 11 bin 206 Yolcu

Özel Toplu Taşıma Aracı(ÖTA): 24 bin 963 Yolcu

Özel Halk Otobüsü(ÖHO): 51 bin 374 Yolcu

Toplam Yolcu Sayısı: 364 bin 339 Yolcu

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE ARTIŞLAR

EGO: 48 bin 543 Yolcu

ANKARAY: 6 bin 694 Yolcu

METRO: 22 bin 131 Yolcu

Teleferik: Kapalı

TCDD: 2 bin 855 Yolcu

Özel Toplu Taşıma Aracı (ÖTA): 6 bin 256 Yolcu

Özel Halk Otobüsü (ÖHO): 18 bin 743 Yolcu

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

