Yeni normal sürecinde yolcu sayısı artıyor

Başkent’te “Yeni Normal” olarak adlandırılan süreçte sokak ve caddelerdeki gözle görülür yoğunluk toplu taşıma rakamlarında da kendini gösteriyor. Ego Genel Müdürlüğü istatistiki verilerine göre 20- Nisan- 20 Mayıs tarihleri arası karşılaştırma tablonda yolcu sayısının 100 bini aşkın arttığı görülüyor. Bu artışta özel EGO ve Özel Halk Otobüsleri başı çekiyor. Bu rakamların bayram sonrası normalleşme süreciyle beraber daha da artacağı tahmin ediliyor.
20 NİSAN YOLCU RAKAMLARI
Buna göre 20 Nisan tarihinde
EGO: 142 bin 622 Yolcu
Ankaray: 8 bin 950 Yolcu
Metro: 47 bin 826 Yolcu
Teleferik: Kapalı
TCDD: 8 bin 351 Yolcu
Özel Toplu Taşıma Aracı(ÖTA): 18 bin 707 Yolcu
Özel Halk Otobüsü(ÖHO): 32 bin 991 Yolcu
Toplam yolcu sayısı: 259 bin 447 Yolcu
20 MAYIS YOLCU RAKAMLARI
EGO: 191 bin 195 Yolcu
ANKARAY: 15 bin 644 Yolcu
METRO: 69 bin 957 Yolcu
Teleferik: Kapalı
TCDD: 11 bin 206 Yolcu
Özel Toplu Taşıma Aracı(ÖTA): 24 bin 963 Yolcu
Özel Halk Otobüsü(ÖHO): 51 bin 374 Yolcu
Toplam Yolcu Sayısı: 364 bin 339 Yolcu
BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE ARTIŞLAR
EGO: 48 bin 543 Yolcu
ANKARAY: 6 bin 694 Yolcu
METRO: 22 bin 131 Yolcu
Teleferik: Kapalı
TCDD: 2 bin 855 Yolcu
Özel Toplu Taşıma Aracı (ÖTA): 6 bin 256 Yolcu
Özel Halk Otobüsü (ÖHO): 18 bin 743 Yolcu
Erkal Erdoğan//İLKSAYFA
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