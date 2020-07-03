Yeni normalde iş düzeni yok! Esnaflar bir gün dolu bir gün boş

Normalleşmeye birlikte işlerin açılmaya başladığı sanayide esnaf, “Vatandaş zorunlu ihtiyacı için geliyor. İşlerin düzeni yok. Bir gün doluyuz, bir gün boş” diyor.

Şaşmaz Başkent sanayi esnafı coronavirüs nedeniyle bir müddettir ara verdikleri işlerine tekrar başladı. Pek çok esnaf son 15 gündür işlerinin açıldığını ancak geçmiş yıllara göre çok düşük olduğunu belirtiyor. Sanayinin durumunu ve işleri değerlendiren Mert Oto Tamir Bakım Servisi sahibi Rükrettin Turan normalleşmeyle beraber vatandaşın ancak zorunlu ihtiyaçları için sanayiye geldiğini belirtiyor. Öte yandan Turan, pandemi sürecinde vatandaşın hafta sonu evde durmaya alıştığını belirterek, “Sanayide eskiden hafta sonu işler tavan yapardı. Şimdi hafta içi dolu, en yoğun gün olan cumartesi sanayi boş” ifadelerine yer verdi.

İŞLERİN DENGESİ YOK

Normalleşmeyle birlikte işlerin başladığını ancak bir süreklilik arz etmediğinin altını çizen Turan, “Son 15 gündür işlerimiz açılmaya başladı. Yaklaşık 3 ay boyunca çalışmadık denecek kadar boştu. Fakat şu an vatandaşta halen maddi manevi tedirginlik var. Zorunluluk olmadıkça dışarı da çıkmak istemiyor, para da harcamak istemiyor. Şu an yaptığımız işler zorunlu olan yağ değişimi, arızalı parça değişimi ya da onarımı. Benim dışımda birçok esnafın da işi böyle. Servisimizde araç yıkama bölümümüz var. Haftada 2-3 kere yıkamaya gelenler neredeyse hiç gelmiyor ya da 1 kere geliyor. Bunların hepsi iş ve maliyet kaybı” dedi.

İŞLER ARTIK HAFTA İÇİ YOĞUN

Pandemi süreciyle uygulanmaya başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının vatandaşın üzerinde etkisi olduğunu belirten Turan, “Ankara’da sanayinin işleri hafta sonu çok yoğun olurdu. Bu yıllardır böyledir. Çünkü memur şehridir Cumartesi, Pazar iznini bu işlere ayırır. Ancak hastalıktan sonra vatandaş artık işlerini hafta içine sığdırmaya çalışıyor. Yani hafta içi işimi halledeyim hafta sonu yeşil alanlarda ya da evinde kendine zaman ayırmaya yöneliyor. Esnaf tabi buna ayak uydurmaya çalışıyor ama şimdilik zor gibi. Yıllarca süren bir alışkanlık var. Zaten iş ayıracak bir durumumuz yok. İş olsun yeter ki ” diye konuştu.

MARTLA ŞİMDİ ARASINDA FİYATLAR ARTTI

Pandemi süreci öncesinde aldıkları malların şu an daha pahalı olduğunu ve satış esnasında zarar ettiklerini belirten Turan, “Esnaf pandemi süreci öncesi dükkânına malını almıştı. Ancak 3 ay o mal orada yattı. Özellikle kurun artmasından dolayı hemen hemen bütün ürünlerin fiyatları da bu süreçte artmış oldu. Örneğin 40 liraya toptancıdan aldığımız bir ürünü 50-55 liraya satarken şimdi 55 liradan alıyoruz ama fazlasına satamıyoruz. Bu da bizleri ciddi şekilde zorluyor. Zaten daha önceki birikimlerimiz sayesinde ayakta kalabildik ve bu zorlu günleri atlattık. Esnafın yeni bir zorlu sürece girmeye gücü yok” ifadelerine yer verdi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA