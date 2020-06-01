Yeni Normalde Sosyal Mesafe Unutuldu!

Korona salgınına karşı "yeni normal hayat"a ilk adım bugün atıldı. Birçok kurum ve kuruluş normal mesaiye dönüş yaptı. Kurum ve kuruluşların önündeki yoğunluk eski günleri aratmadı!

Türkiye genelinde koronavirüs salgınına karşı "yeni normal hayat"a ilk adım bugün atıldı. Bugünden itibaren günlük hayatta birçok kısıtlama kaldırıldı. Birçok kurum ve kuruluş normal mesaiye dönüş yaptı. Yeni normalin ilk günü yoğun başladı. Kurum ve kuruluşların önündeki yoğunluk eski günleri aratmadı!

Yeni normalin ilk gününde vatandaşlar dışarıya akın etti. Ankara'nın işlek caddeleri adete insanlarla doldu taştı; trafikte yoğunluk yaşandı.

Birçok kurum ve kuruluşun önünde uzun kuyruklar oluştu. Yoğunluktan dolayı sosyal mesafe kuralı da unutuldu. Bazı vatandaşların ise hala maskesiz dışarıya çıktığı görüldü.





Ankara'nın en işlek noktalarından biri olan Çankırı Caddesi üzerindeki Enerjisa şubesinin önünde vatandaşların sosyal mesafeye uymaması dikkat çekti. Şubenin önündeki uzun kuyruk muhabirimizin objektifine takıldı.



Osman Akdoğan/İLKSAYFA