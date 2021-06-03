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Yeni otobüslerin renk ve tasarımı oylamaya açıldı

ABB tarafından alınan 301 yeni otobüsün renk ve tasarımı 5 farklı seçenek ile Başkent Mobil üzerinden ankete açıldı. Dileyen vatandaşlar 6 Haziran’a kadar oylamaya katılabilecek. 
Yeni otobüslerin renk ve tasarımı oylamaya açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşların kentte söz sahibi olması için yeni alınan 301 otobüsün renk ve tasarımını oylamaya açtı. Başkent Mobil üzerinden halka açılan ankette; “Kırmızı, açık mor, yeşil, kırmızı-beyaz ve kırmızı-beyaz şeritli” olmak üzere beş farklı renk ve tasarım sunuldu. Uygulamada ayrıca otobüslerin koltuk tasarımı da oylamaya açıldı. Vatandaşlar 6 Haziran Pazar günü saat 20.00’a kadar ankete katılabilecek.

RENK VE TASARIMINI HALK BELİRLEYECEK
ABB, katılımcı belediyecilik anlayışıyla Ankaralıların kent yönetiminde söz sahibi olmasına olanak sağlıyor. Katılımcı demokrasi anlayışı ve ortak akıl ilkesini “BLD 4.0” adındaki teknolojik gelişmelerle destekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şimdi de yeni alınacak otobüslerin renk ve tasarımlarını Başkentlilerin belirlemesini istediklerini açıkladı. 

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YAVAŞ; “BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ”
2013 yılından sonra Ankara’da ilk kez alınan 301 yeni otobüs için firmalarla yapılan sözleşme imza törenine katılan Yavaş, “Dış giydirme tasarımlarının son halini hemşehrilerimizle birlikte belirleyeceğiz. Tasarımlar ankete açılacak ve Ankaralılar olarak otobüslerimizin rengine, tasarımlarına birlikte karar vereceğiz” dedi.

BAŞKENT MOBİL ÜZERİNDEN ANKET YAPILDI
İlk etapta EGO Genel Müdürlüğü yaptığı duyuru ile 28 Mayıs tarihine kadar yeni otobüslerin renk ve tasarımları konusunda Başkentlilerin fikirlerini ve tasarımlarını topladı. Başkentlilerden gelen tasarımların değerlendirilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Başkent Mobil uygulaması üzerinden vatandaşlara yeni otobüslerin hangi renk ve tasarımda olmasını istediklerini soran bir anket düzenledi.

PAZAR GÜNÜNE KADAR OY VERİLEBİLECEK
Ankete katılmak isteyen vatandaşlar, 6 Haziran Pazar günü saat 20.00’a kadar Başkent Mobil uygulamasında yer alan ‘Söz Hakkı’ butonuna tıklayarak ve sadece bir kez profil bilgilerini doldurarak beğendikleri tasarımlara oy verebilecek.

Yapılacak oylama sonucunda en çok oy alan renk ve tasarımlar, 6 Haziran’dan sonra kamuoyu ile paylaşılacak. Başkentlilerin seçeceği renk ve tasarımdaki otobüsler aşama aşama teslim alındıktan sonra hizmet vermeye başlayacak. 

DİĞER KONULARDA DA ANKETE BAŞLANILACAK
Büyükşehir Belediyesi, “BLD 4.0” adı verilen uygulama ile yakında bölgesel konulara dair o bölgede yaşayanlara yönelik anket çalışmalarına başlayacak.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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