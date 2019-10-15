Yeni oyun Esad hamlesi

Trump ve Putin yeni siyasi manevraya girişti. Suriye'de bir kez daha aynı safta buluşan 'düşman kardeşler' Esad ile YPG'yi bir araya getirme planına sarıldı.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı kararlılıkla sürerken, Trump ve Putin yeni siyasi manevraya girişti. Suriye'de bir kez daha aynı safta buluşan 'düşman kardeşler' Esad ile YPG'yi bir araya getirme planına sarıldı. Kirli hesabın zeminini Washington hazırladı. Moskova destekli Şam'ın terör örgütüyle uzlaştığına ilişkin iddialarla eş zamanlı olarak ABD askerleri Menbiç'ten çekildi...

Barış Pınarı Harekatı'nın 6'ncı gününde çatışmalar Rasulayn'ın çevresinde yoğunlaştı. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 550'ye yükseldi. TSK ve TSK'nın desteklediği Suriye Milli Ordusu'nun ilerleyişi sürerken 'müttefik' vurgusu yapan ABD ve Astana'da ortak masa kurduğumuz Rusya'dan dikkat çeken hamle geldi.

Türkiye'nin kararlı yaklaşımı karşısında çaresiz kalan Trump ve Putin, ortak siyasi çıkar konusunda aynı zeminde buluştu. Washington'un 'Rejim ile YPG'nin uzlaşmaya varması' yönündeki mesajlarının ardından Moskova da benzer yönde vurgu yaptı. Kremlin Sözcüsü Peskov, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Rusya ile Türkiye arasında temasların sürdüğünü söyledi. Peskov "Siyasi çözüm sürecini etkileyecek ve gerginliği tetikleyecek adımlardan kaçınılmalı" dedi. Öte yandan Suriye ordusunun daha önce DSG tarafından kontrol edilen bölgelerden olan ve Rakka'nın batısında bulunan Tabka şehrine giriş yaptığı iddia edildi. Şam yönetiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Suriye resmi haber ajansı SANA ise, Esad güçlerinin Türkiye sınırında ve Rakka'nın batısında bulunan Til Temir'e asker konuşlandırdığına yer verdi. Ana omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri de, Şam hükümetiyle işbirliği yapacaklarını duyurdu. Reuters haber ajansına konuşan bir SDG yetkilisi de rejimle yapılan anlaşmanın Suriye askerlerinin sınır bölgelerine girişiyle sınırlı olduğunu, siyasi görüşmelerin daha ileriki bir aşamada yapılmasının planlandığını söyledi. Rejim askerlerinin, YPG'nin kontrolündeki bölgelere girdiği yönündeki iddiaların, ABD Savunma Bakanı Esper'in, Amerikan askerlerinin güneye çekileceğine ilişkin açıklamasından sonra gelmesi dikkat çekti.

Fırat'ın doğusuna operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilerleyişi ise devam etti. Tel Abyad ve Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından, bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e takviye güç olarak ilerlemeye başladı. Gece saatlerinden itibaren hazırlıklara başlayan TSK birlikleri, Cerablus'un meskun mahallinden ileriye doğru harekete geçti.

TSK birlikleri tank, obüs ve kirpilerle ilerleyişini sürdürdü. Bölgenin terör örgütü PYD/YPG/PKK tarafından tuzaklanmış olması ihtimali nedeniyle askerler, özel eğitimli köpekler ve cihazlarla mayın ve bomba taraması yapıldı.

TSK birlikleri, zaman zaman da havan atışlarıyla terör hedeflerini ateş altına aldı. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Fırat Nehri'nin batısına da çok sayıda tank ve askeri araç sevkıyatı yapıldı. Tank, zırhlı araç ve personeller Fırat'ın üzerine kurulacak olan yapay köprü ile nehri geçecek.

Türkiye'den yapay köprü malzemeleriyle TSK'nın envanterinde bulunan ve bataklık ya da suyun içerisinden tank, zırhlı araçların geçişine olanak tanıyan askeri hasır aracı, köprülü tank gibi milli araçlar bölgeye sevk edildi. Gecede süren sevkiyatlarda Aynel Arap'ın batıdan kuşatmasında yer alacak olan tank, zırhlı birliklerle diğer araçların bölgeye intikali sürdü. Karkamış Gümrük Kapısı'ndan tırların üstünde geçirilen araç ve malzemeler, Fırat Nehri'nin batısındaki güvenli bir bölgede hazır bir şekilde bekletiliyor. Hazırlıklarını tamamlayan istihkam ve hücum birlikleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek talimat üzerine harekete geçecek. Fırat'ın üstünde oluşturulacak yapay köprüyle zırhlı araçların nehirden geçmesi sağlanacak. Fırat'ın batısından çıkacak takviye Türk ve Milli Suriye Ordusu birlikleri, önce YPG-PKK kontrolündeki Zormağar bölgesini ardından ise Aynel Arap'a kadar uzanan köyleri tek tek ele geçirerek şehri batıdan kuşatmasında görev alacak.