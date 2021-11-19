Yeni Saf Düzeninde İlk Cuma Namazı Kılındı

Cami ve mescitlerde normal saf düzenine geçilmesinin ardından yeni saf düzeninde ilk Cuma namazı ise dün kılındı. Cuma namazını eda eden vatandaşların ibadet esnasında kurallara riayet ettiği görüldü.

Pandemiden dolayı yaklaşık iki yıldır cami ve ibadethanelerde uygulanan sosyal mesafeli saf düzeni Diyanet İşleri Başkanlığı talimatıyla geçtiğimiz 13 Kasım Cumartesi günü kaldırıldı. Ali Erbaş imzasıyla gönderilen genelge ile yeni saf düzeninde ilk Cuma namazı ise dün kılındı.

TEMİZLİK VE MASKE KURALI

Temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaatle kılınan vakit namazlarının ardından Cuma namazı da saf düzenine göre kılınmaya başlandı. Cuma namazını eda eden vatandaşların ibadet esnasında kurallara riayet ettiği görüldü.

EN SON TEDBİR 13 MART 2020’DE ALINDI

Koronavirüs salgını kapsamında vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 13 Mart 2020 tarihinde cami ve mescitlerde gerekli tedbirler alınmıştı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA