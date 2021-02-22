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Yeni sahiplerini bekliyor

Keçiören Belediyesi, kış şartlarında yaşamakta zorluk çeken 4 minik kediye sahip çıkarak sahiplendirmek üzere bakım ve tedavilerini yaptı.
Yeni sahiplerini bekliyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Soğuk kış şartlarında sokakta bulduğumuz minik kedilerimizi yaşatmak için koruma altına aldık. Bakım ve tedavilerini Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde yaptığımız yavru kedilerimizi sahiplendireceğiz. Duyarlı hayvansever vatandaşlarımız web sitemizde bulunan ‘Sahiplenmek İstiyorum’ seçeneği üzerinden sahiplenme başvurusu yapabilirler.” dedi.

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‘SAHİPLENMEK İSTİYORUM’U TIKLA VE SAHİPLEN
Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bakım ve tedavileri tamamlanan 4 yavru kedi yeni sahiplerini bekliyor. Sahiplendirilmeye hazır olan yavru kedilere sıcak yuvalarını açmak isteyen vatandaşlar Keçiören Belediyesi kurumsal web sitesinde bulunan ‘Sahiplenmek İstiyorum’ seçeneğindeki formu doldurarak başvuru yapabilecekler. 

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BAŞKAN ALTINOK: TÜRKİYE`NİN EN MODERN REHABİLİTASYON MERKEZİ’NE SAHİBİZ
Türkiye’nin en modern Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinden birine sahip odluklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise sokak hayvanlarını burada tedavi ettiklerini aktararak şunları kaydetti:
“Toplumumuzda hayvanlara karşı duyarlılık artıyor. Belediyemize ait internet sitemizde ‘Sahiplenmek İstiyorum’ seçeneği üzerinden diğer hayvanlarımızı sahiplendirmeye devam ediyoruz. Keçiören Belediyesi olarak Türkiye`nin en modern Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne sahibiz. Hayvanlarınızı tedavi etmek için birçok cihaz aldık. Aşıları ve ameliyatları ücretsiz yapıyoruz. Canlılarımıza diş tedavileri de dâhil olmak üzere birçok tedaviyi burada yapabiliyoruz.” 

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