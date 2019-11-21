  • BIST 106.785
  • Altın 269,701
  • Dolar 5,7014
  • Euro 6,3152
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya -2 °C
»

Yeni savaş alanı uzay mı olacak?

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Uzayın, hava, kara, deniz ve siberin yanı sıra yeni harekat alanı olmasına karar verdik." dedi.
Yeni savaş alanı uzay mı olacak?

Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Stoltenberg, tüm müttefiklerin ittifakın ortak güvenlik için vazgeçilmez olduğu konusunda mutabık kaldığını belirtti.

Stoltenberg, "Tüm farklılıklarımıza rağmen birlikte daha güçlüyüz." ifadesini kullandı.

NATO dışişleri bakanlarının ittifakın uyarlanma konusunda önemli kararlar aldığını aktaran Stoltenberg, "Uzayın, hava, kara, deniz ve siberin yanı sıra yeni harekat alanı olmasına karar verdik." diye konuştu.

Uzayın günlük ve askeri hayatta önemli olduğunun altını çizen Stoltenberg, barışçıl amaçlar olduğu kadar saldırganlık için de kullanılabileceğini belirtti.

Stoltenberg, uyduların saldırıya uğrayabileceğine, bunun da iletişim servislerini altüst edebileceğine dikkati çekti.

"Uzay aynı zamanda ittifakın savunma ve caydırıcılığı için de kilit öneme sahip." diyen Stoltenberg, uzayın istihbarat toplanması ve füzelerin tespit edilmesi gibi alanlarda rol oynadığını vurguladı.

Stoltenberg, "NATO savunma odaklı bir ittifak. Uzaya silah koyma yönünde bir niyetimiz yok." ifadesini kullandı.

Terörle mücadele

Terörle mücadele konusunun da gündemde olduğunu dile getiren Stoltenberg, bakanların NATO'nun terörle mücadelede rolünü geliştirmeyi öngören bir eylem planını kabul ettiğini söyledi.

Stoltenberg, bu bağlamda müttefiklerin terör faaliyetleri ve yabancı savaşçılara ilişkin istihbarat paylaşımını artıracağını belirtti.

Enerji güvenliği

NATO dışişleri bakanlarının ittifakın enerji güvenliğine ilişkin rolünü de ele aldığını ifade eden Stoltenberg, bu çerçevede durumsal farkındalığın artırılması ve risklerin daha iyi anlaşılmasıyla temel altyapının korunması için çalışmaların yoğunlaştırılması kararı alındığını duyurdu.

Stoltenberg, dışişleri bakanlarının son olarak akşam yemeğinde Rusya, Çin ve silahlanma kontrolü gibi konuları ele alacağını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Apple, 1 milyar dolarlık kampüs inşaa edecek21 Kasım 2019 Perşembe 07:37
  • Akdeniz'de facia21 Kasım 2019 Perşembe 07:35
  • Meksika'da 6,4 büyüklüğünde deprem21 Kasım 2019 Perşembe 07:05
  • Bingöl’de terör operasyonu21 Kasım 2019 Perşembe 07:04
  • Yemen'de acı bilanço21 Kasım 2019 Perşembe 07:01
  • İrail'de hükümet krizi21 Kasım 2019 Perşembe 06:52
  • Katili oğlu çıktı21 Kasım 2019 Perşembe 06:38
  • Anaokulunda akılalmaz olay!21 Kasım 2019 Perşembe 06:33
  • İdlib'te füzeli saldırı21 Kasım 2019 Perşembe 06:31
  • Çürümeye başlamış!21 Kasım 2019 Perşembe 06:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti