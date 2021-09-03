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Yeni sezon açılıyor

Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları yeni sanat sezonunda yepyeni oyunlar ve etkinliklerle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 
Yeni sezon açılıyor

Yeni sanat sezonunu bugün başlatacak olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, tiyatro ve orkestra etkinliklerini izlemek isteyen vatandaşlardan aşı kartı veya son 48 saat içinde yapılmış PCR testi isteneceğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte yeni sanat sezonunda çeşitli tiyatro gösterimleri ve etkinliklerle seyircisiyle buluşacak.
 Bugün Nergiz Zaimi’nin uyarlayıp yönettiği “Bana Bir Masal Anlat” adlı çocuk oyunu Kültür Binası Kuka Sahne’de ve 5 Eylül Pazar günü Haluk Işık’ın yazdığı Ali Sağ’ın yönettiği “Harikalar Mutfağı” adlı eser de Necip Fazıl Sahnesi’nde minik tiyatroseverler için ücretsiz olarak perdelerini açıyor.
  Eylül ayında gerçekleşecek tüm çocuk oyunları ücretsiz olarak sahnelenirken yalnızca önceden rezervasyon yapılması gerekiyor.  Yeni sezon etkinliklerine katılım esnasında ayrıca aşı kartı veya PCR testi sorgulaması da yapılacak.
 

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