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Yeni tabelaları Başkentliler seçti  

Büyükşehir Belediyesinin Başkent’in yeni cadde ve sokak tabela tasarımları için düzenlediği anket sonuçlandı.
Yeni tabelaları Başkentliler seçti  

Başkent Mobil “Söz Hakkı” modülü üzerinden 17 bin 605 kişinin oylamaya katıldığı tasarımlardan 7 bin 785 oy ile kırmızı ağırlıklı, beyaz yazılı ve siyah şeritli ‘Tasarım A’ seçildi.
 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Başkent’e kurumsal bir kimlik kazandırmak amacıyla Zabıta Daire Başkanlığı koordinesinde ve Ankara Kent Konseyi bünyesinde oluşturduğu çalışma grubunun hazırladığı “Bir Ankara Projesi: Sokaktaki Ankara” projesinin aşaması olan tabela anketi sonuçlandı. 

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Reklam tabelası ve totemlerinin neden olduğu görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması ve Başkent'e özgü değerlerin yeniden canlandırılması için Büyükşehir Belediyesinin, Başkent Mobil üzerinden Başkent’e özgü yeni cadde ve sokak tabelalarının seçimi için düzenlediği ankete 17 bin 605 kişi katıldı. Daha önce jürinin yarışmada ilk üçe kalan tasarımları belirlediği anket sonucunda Ankaralılar, kendi sokak tabelalarına kendileri karar verdi.
 
SOKAK TABELALARI ARTIK KIRMIZI OLACAK

Başkent Mobil uygulamasında yer alan “Söz Hakkı” modülü üzerinden oylamaya sunulan, Ankara’nın cadde ve sokaklarına çağdaş bir kimlik kazandırması amacıyla yapılan ankette kırmızı ağırlıklı, beyaz yazılı ve siyah şeritli ‘Tasarım A’ 7 bin 785 oy ile birinci gelirken, 5 bin 672 oy ile ‘Tasarım C’ ikinci, 4 bin 148 oy ile de ‘Tasarım B’ üçüncü olarak sıralama da yerini aldı.

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 Sokaktaki Ankara, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen bütün çalışmalarda bundan sonra da katılımcı anlayışla Ankaralılara dokunan projelere imza atmayı sürdürecek.

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