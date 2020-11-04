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Yeni tedbirler açıklandı; Bursa'da semt pazarlarında polisler denetim yaptı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın dün koronavirüs salgınıyla ilgili yeni tedbirler alındığını açıklamasının ardından Bursa polisi ve zabıta ekipleri bugün çarşı ve pazarlardaki denetimlerini sıklaştırdı.
Yeni tedbirler açıklandı; Bursa'da semt pazarlarında polisler denetim yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamalarda vaka sayılarının artması sebebiyle yeni tedbirler alındığını açıkladı. Yeni tedbirler arasında çarşı ve pazarlarda daha sık denetim yapılmasını da ifade eden Erdoğan’ın açıklamasının ardından Bursa Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip, zabıtalarla birlikte ilçedeki en büyük semt pazarlarından biri olan Merinos Çarşamba Pazarı'nda denetimlerde bulundu.

Maske ve mesafe kurallarını hatırlatarak, vatandaşları ve pazarcıları uyaran ekipler, maske takmayan bir pazarcıya ise maske vererek, daha duyarlı olmasını istedi. Denetim sırasında ekipler sık sık anonslar yaparak vatandaşların daha dikkatli olmaları konusunda ikazda bulundu.

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