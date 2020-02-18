Yeni tip koronavirüs nedeniyle 1873 kişi öldü

Yapılan açıklamaya göre yeni tip koronavirüs salgınından dolayı 1873 kişi öldü, vaka sayısı da 73 bin 332'ye yükseldi.

Çin’den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Paylaşılan son verilere göre, Kovid-19 salgınından dolayı 1873 hayatını kaybederken, vaka sayısı da 73 bin 332'ye ulaştı.

12 bin 692 kişi ise tedavi edildi.

Salgın sebebiyle, Tayvan, Fransa, Filipinler ve Japonya olmak üzere Çin dışındaki 4 farklı ülkede de toplam 4 kişi hayatını kaybetti.

Çin’de salgın nedeniyle can kayıpları hızla artarken, ülkede Kovid-19’a karşı ilaç ve aşı geliştirmeye yönelik çalışmaların yanı sıra virüs taşıyan kişileri tespit etmek üzere hızlı tespit kitlerine yönelik çalışmalar sürüyor.

ÇİN'DE YILLIK MECLİS TOPLANTILARI ERTELENEBİLİR

Kovid-19 nedeniyle ülkenin bir yıl içindeki en önemli siyasi toplantıları olarak görülen ve en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi ile Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı’nda 5 bini aşkın delegenin mart ayında bir araya geleceği yıllık meclis toplantılarının da ertelenmesi bekleniyor.

Her yıl mart ayında düzenlenen yıllık meclis toplantılarında ekonomik büyüme hedefleri, askeri bütçe planları, yıllık yatırım ve istihdam ile bölgesel ve uluslararası konular masaya yatırılıyor.