  • BIST 120.792
  • Altın 308,716
  • Dolar 6,0485
  • Euro 6,5545
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya -4 °C
»

Yeni tip koronavirüs nedeniyle 1873 kişi öldü

Yapılan açıklamaya göre yeni tip koronavirüs salgınından dolayı 1873 kişi öldü, vaka sayısı da 73 bin 332'ye yükseldi.
Yeni tip koronavirüs nedeniyle 1873 kişi öldü

Çin’den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Paylaşılan son verilere göre, Kovid-19 salgınından dolayı 1873 hayatını kaybederken, vaka sayısı da 73 bin 332'ye ulaştı.

12 bin 692 kişi ise tedavi edildi.

Salgın sebebiyle,  Tayvan, Fransa, Filipinler ve Japonya olmak üzere Çin dışındaki 4 farklı ülkede de toplam 4 kişi hayatını kaybetti.

Çin’de salgın nedeniyle can kayıpları hızla artarken, ülkede Kovid-19’a karşı ilaç ve aşı geliştirmeye yönelik çalışmaların yanı sıra virüs taşıyan kişileri tespit etmek üzere hızlı tespit kitlerine yönelik çalışmalar sürüyor.

ÇİN'DE YILLIK MECLİS TOPLANTILARI ERTELENEBİLİR

Kovid-19 nedeniyle ülkenin bir yıl içindeki en önemli siyasi toplantıları olarak görülen ve en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi ile Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı’nda 5 bini aşkın delegenin mart ayında bir araya geleceği yıllık meclis toplantılarının da ertelenmesi bekleniyor.

Her yıl mart ayında düzenlenen yıllık meclis toplantılarında ekonomik büyüme hedefleri, askeri bütçe planları, yıllık yatırım ve istihdam ile bölgesel ve uluslararası konular masaya yatırılıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB'den Esad'a karşı yeni hamle18 Şubat 2020 Salı 07:09
  • Elazığ'da depremzede çadırında yangın18 Şubat 2020 Salı 07:08
  • Türkiye ile Rusya'nın ortak devriyeleri yeniden başladı18 Şubat 2020 Salı 07:07
  • Yeni tip koronavirüs nedeniyle 1873 kişi öldü18 Şubat 2020 Salı 07:06
  • Çelik’ten MYK toplantısı sonrası açıklama18 Şubat 2020 Salı 07:04
  • 43 ilde FETÖ operasyonu18 Şubat 2020 Salı 07:03
  • AFAD, Elazığ için yapılan bağışları açıkladı18 Şubat 2020 Salı 07:02
  • Türk ve Yunan Milli Savunma heyetleri buluştu18 Şubat 2020 Salı 06:59
  • Antalya’da bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu18 Şubat 2020 Salı 06:58
  • Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 71 bini geçti18 Şubat 2020 Salı 05:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti