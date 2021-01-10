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Yeni Whatsapp sözleşmesi nedir? Whatsapp yeni sözleşmesinin maddelerinde neler var?

8 Şubat'tan itibaren WhatsApp kullanıcılarına yeni bir sözleşme sundu. Yeni Whatsapp sözleşmesini kabul edenlerin ise verileri Facebook ile paylaşılabilecek. Peki, Whatsapp’ın yeni sözleşmesinin maddelerinde neler var? Yeni Whatsapp sözleşmesi nedir?
Yeni Whatsapp sözleşmesi nedir? Whatsapp yeni sözleşmesinin maddelerinde neler var?

Son günlerde gündeme bomba gibi düşen WhatsApp, gizlilik ilkelerini yeniledi. 8 Şubat'tan itibaren WhatsApp kullanıcılarına yeni bir sözleşme sundu. Yeni Whatsapp sözleşmesini kabul edenlerin ise verileri Facebook ile paylaşılabilecek. Peki, Whatsapp’ın yeni sözleşmesinin maddelerinde neler var? Yeni Whatsapp sözleşmesi nedir? Gelin birlikte bakalım.

2021 WhatsApp sözleşmesi nedir, nasıl iptal edilir? WhatsApp sözleşmesi maddeleri ile alternatif uygulamalar... - Son Dakika Haberler

WHATSAPP KULLANMAK İSTİYORSAN ONAY VERMEK ZORUNDASIN!

WhatsApp kullanmak isteyen herkes, yeni getirilen sözleşmeye onay vermek zorunda kalacak ve WhatsApp uygulamasının sözleşmesinde alternatif bir seçenek yer almayacak.

Whatsapp yeni kullanıcı sözleşmesi birçok kullanıcı da bu adımdan rahatsız oldu ve tepkilerini sözleşmeyi kabul etmeyerek uygulamayı silmeye başladı. Peki, Whatsapp’ın yeni sözleşmesinde başka neler var?

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WHATSAPP SÖZLEŞMESİ MADDELERİ

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