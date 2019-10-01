Yeni yasama yılı başlıyor

TBMM, 2,5 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına bugün başlıyor. MHP lideri Bahçeli ile İyi Parti Genel Başkanı Akşener sağlık sorunları nedeniyle Meclis'teki etkinliklere katılamayacak.

19 Temmuz'da tatile giren TBMM Genel Kurulu, mesaisine bu hafta yeniden başlayacak.

İlk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Meclis Genel Kurulu, saat 15.00'te toplanacak.

BAHÇELİ VE AKŞENER KATILAMIYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM'de düzenlenecek etkinliklere sağlık sorunları nedeniyle katılmayacakları bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak.

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek.

Açılış dolayısıyla akşam da TBMM Tören Salonu'nda resepsiyon verilecek.

Bu arada yeni yasama yılının başladığı salı günü siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Meclis mesaiye uluslararası anlaşmalarla başlayacak

TBMM Genel Kurulunda Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri ele alınacak.

AK Parti milletvekillerince TBMM Başkanlığına sunulan Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülecek.

Yargı reformu Meclis gündemine gelecek

AK Parti tarafından "Yargı Reformu Stratejisi"ne ilişkin hazırlanan ilk paketin bu hafta Meclise sunulması bekleniyor.

Yargı alanında önemli düzenlemeler içeren teklif taslağı, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarına iletilmişti.

Parti gruplarının değerlendirmesinin ardından pakete son şekli verilerek TBMM Başkanlığına sunulacak.

Yaklaşık 40 maddeden oluşacak paket kapsamında, toplam 15 kanunda değişiklik yapılması öngörülüyor.