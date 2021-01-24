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Yeni yatırımlara yol açılıyor

Altındağ Belediyesi, ilçeye yapılacak yeni yatırımların önünü açmak için durmaksızın çalışıyor. 2020 yılında 18 kilometre daha yeni yol açıldı.
Yeni yatırımlara yol açılıyor

Altındağ’da yeni yatırımların önündeki engeller bir bir kalkıyor. 1 yıl içerisinde, Altındağ’a 18 kilometre yeni yol kazandırdıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, açılan her yolun ilçeye kazandırılacak projelerin de önünü açtığını vurguladı. Başkan Balcı, “Açtığımız her yol bölgede inşa edilecek modern konutların, okulların, parkların, spor alanlarının ve daha bir çok sosyal donatının da önünü açıyor. Yeni yol açtığımız her bölge, yatırımcıların tercih ettiği merkez haline dönüşüyor. Açılan bu yolların meyvesini önümüzdeki dönemde toplayacağız” ifadelerini kullandı.

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1 YILDA 18 KİLOMETRE
Altındağ'da vatandaşların trafik sorunu yaşamadan evlerine gidebilmesi ve daha fazla yatırımın hayata geçirilebilmesi için durmaksızın çalıştıklarını vurgulayan Başkan Balcı “Altındağ’da tüm çalışmalarımız planlı ve programlı…  Altındağ'ın farklı noktalarında yeni yol açma çalışmalarımız devam ediyor. 1 yılda 18 kilometre yeni yol açtık, vatandaşlarımızın büyük beğenisini topladık. Parkları, yolları, tesisleri ve sosyal alanları ile örnek olacak bir Altındağ için çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

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