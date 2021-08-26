Yeni yerleşkesine taşındı

Ana hizmet binasına taşınmaya hazırlanan EGO Genel Müdürlüğü, 3. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğünü de Mamak Yakupabdal Mahallesi’ndeki yeni yerleşkesine taşıdı.

Başkent’te ulaşım alanında birçok yeniliğe imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha konforlu ve güvenli seyahat edebilmesi için modern tesisler kurarak çalışmalarına devam ediyor.

EGO Genel Müdürlüğü 3. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü’nün Mamak Yakupabdal Mahallesi’ndeki yeni tesislerine taşındığını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Hemşehrilerimize daha konforlu bir ulaşım sağlamak için 3. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğümüzü Mamak’taki yeni yerleşkesine taşıdık. Son teknoloji ile donatılmış yeni merkezimizde bakım onarım atölyelerinden yakıt dolum istasyonlarına kadar birçok hizmeti bir arada sunuyoruz” dedi.

Başkent’te ulaşım hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve daha hızlı hizmet verebilmek için yeni yerleşkesine taşınan 3. Bölge Şube Müdürlüğü, Altındağ ile Çankaya’nın bir kısmına ve Mamak ilçesinin tamamında geniş bir ulaşım ağı içerisinde hizmet vermeye başladı.

347 OTOBÜS ORTALAMA 180 BİN YOLCU TAŞIYOR

Kademe birimleri, idari bina, tesisler, eklentileri ile otobüs depolama alanları, yakıt dolum istasyonu, otobüs dış yıkama fırçası ve bakım onarım atölyelerinin yer aldığı yerleşke 75 bin 621 metrekarelik yerleşke teknolojik cihazlarla donatıldı.

Servis alanı olarak da kullanılan 3. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü, 347 otobüsün bakım, onarım, temizlik, yakıt dolumu, lastik bakımlarını da gerçekleştirecek. Yılda ortalama 180 bin yolcunun ulaşımından sorumlu olacaklarını belirten 3. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürü Arslan Arslan, yeni yerleşke hakkında şu bilgileri verdi:

“Yeni yerleşkemiz tüm birimleriyle yenilenerek daha modern bir yapıya kavuştu. EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan 5 tane Otobüs İşletme Şube Müdürlükleri arasında en büyük ikinci bölge olan 3. Bölgede vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirerek imkanlarımız ölçüsünde hizmetlerimizde güncellemeler yapıyoruz. 564 personelimizle birlikte Başkentlilere daha hızlı hizmet vereceğiz.”



