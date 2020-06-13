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Yeni yetkilerin ardından bekçiler tekrar eğitime alınacak

Bekçilerle ilgili yeni yetkileri de içeren yasanın kabul edilmesinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile çarşı ve mahalle bekçilerinin yeniden eğitime alınacağını açıkladı.
Yeni yetkilerin ardından bekçiler tekrar eğitime alınacak

TBMM'den geçen Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu dolayısıyla bekçiler de yeni hakları için tekrar eğitime alınacaklar.

Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Genel Kurulu'nda kabul edilerek kanunlaştığını hatırlatılarak şu açıklamayı yaptı: "Söz konusu kanunla Çarşı ve Mahalle Bekçilerimizin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili olarak yapılan yeni düzenlemeler doğrultusunda sahada görev yapan tüm çarşı ve mahalle bekçilerimize yönelik olarak, insan hakları, davranış ilkeleri ve etkili iletişim, durdurma, kimlik sorma, kontrol, yakalama ve muhafaza altına alma yetkisi, zor kullanma yetkisi, silah kullanma yetkisi, suça el koyma yetkisi, disiplin mevzuatı, konularında, görevlerini ifa ettikleri illerinde, branşlarında uzman amirler tarafından 15-17 Haziran 2020 tarihleri arasında 3 tam gün sürecek eğitim verilecektir.

5 AYLIK EĞİTİM

Ayrıca teşkilatımıza yeni atanan 8 bin 242 çarşı ve mahalle bekçisi de 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 3 aylık eğitime alınacaktır. Bu 3 aylık eğitim akabinde ise atandıkları illerinde de 2 aylık uygulamalı eğitime tabii tutulacaklardır."

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